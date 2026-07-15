Uppal: రామంతాపూర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉచిత స్క్రీనింగ్
Uppal: రామంతాపూర్ ప్రభుత్వ హోమియోపతి ఆసుపత్రిలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన సదస్సు, ఉచిత పరీక్షలు. ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే క్యాన్సర్ నయం అని వైద్యుల సూచన.
ఉప్పల్: మహిళల్లో పెరుగుతున్న బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కేసులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందస్తు గుర్తింపు, అవగాహన కల్పించేందుకు హైదరాబాద్ రామంతాపూర్ లోని జేఎస్పీఎస్ ప్రభుత్వ హోమియో వైద్య కళాశాలకు అనుబంధమైన ధర్మ కిరణ్ ప్రభుత్వ హోమియోపతి ఆసుపత్రి (DKGHH)లోని స్త్రీరోగుల అవుట్పేషెంట్ విభాగంలో ఉమంగ్ హెల్త్ ఇన్నోవేషన్ ఆధ్వర్యంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమం, ఉచిత స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు బుధవారం నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డా. లింగరాజు మాట్లాడుతూ, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే పూర్తిగా నయం చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పారు. మహిళలు ఎలాంటి అపోహలు, భయాలకు తావివ్వకుండా క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించారు.
సమాజంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్పై అవగాహన పెంచి, ప్రతి మహిళకు ముందస్తు పరీక్షలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి నెల మూడవ బుధవారం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమంలో ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డా. విజయ, డిప్యూటీ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డా. పార్థసారథి, గైనకాలజీ విభాగాధిపతి డా. సౌజన్య, వైద్యురాలు డా. నాగసురేఖ, ఉమంగ్ హెల్త్ ఇన్నోవేషన్ సభ్యులు శ్రీనివాస్, సునీత పాల్గొని మహిళలకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు, నివారణ చర్యలు, ముందస్తు పరీక్షల ప్రాధాన్యంపై అవగాహన కల్పించారు.
ఈ శిబిరంలో 25 మంది మహిళలు ఉచిత బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేయించుకుని సేవలను వినియోగించుకున్నారు. మహిళలు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతూ, ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించినా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని వైద్య నిపుణులు సూచించారు.