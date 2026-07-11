Quthbullapur: కెమికల్ కంపెనీల కాలుష్యంపై హైడ్రా ఉక్కుపాదం
Quthbullapur: హైదరాబాద్ కుత్బుల్లాపూర్ సుభాష్ నగర్ నాలాలో పేరుకుపోయిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, కెమికల్ కంపెనీల విషపూరిత పూడికను హైడ్రా అధికారులు విజయవంతంగా తొలగించారు.
Quthbullapur: కుత్బుల్లాపూర్ సుభాష్ నగర్ లో గల నాలా లో పేరుకుపోయిన చెత్తను తొలగించిన హైడ్రా గత కొంతకాలంగా చుట్టుపక్కల ఉన్న కెమికల్ కంపెనీలో నుండి వచ్చిన విషపూరిత కాలుష్యం నాలాలో చెత్త తో పాటు నిండిపోయి,
దుర్వాసన రావడంతో కాలనీవాసులు పడుతున్న ఇబ్బందులు అంతా ఇంతా కాదు చాలా రోజుల తర్వాత హైడ్రా మా బాధను అర్థం చేసుకొని నాలా లో ఉన్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థ వ్యర్ధాలను తొలగియడంతో హైడ్రాకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన కాలనీవాసులు.
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