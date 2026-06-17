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Kalva Sriramapur: గంగారం ఇందిరమ్మ కాలనీలో పోలీసుల విస్తృత తనిఖీలు

Kalva Sriramapur: కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాంలో 40 బైక్‌లు, 20 గుడుంబా ప్యాకెట్లు సీజ్.. శాంతిభద్రతల కోసం 22 సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు

Srimanthula Kondal, Peddapalli
Published on: 17 Jun 2026 4:38 PM IST
Kalva Sriramapur
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Kalva Sriramapur: గంగారం ఇందిరమ్మ కాలనీలో పోలీసుల విస్తృత తనిఖీలు

Kalva Sriramapur: పెద్దపల్లి జిల్లా కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండలం గంగారం గ్రామంలోని ఇందిరమ్మ కాలనీలో పోలీసులు విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించారు. కాల్వ శ్రీరాంపూర్ ఎస్సై వెంకటేష్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన 'కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం'కు సుల్తానాబాద్ సీఐ రంజిత్ రావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.​ఈ సందర్భంగా పోలీసులు ఇందిరమ్మ కాలనీలోని పలు ఇళ్లలో సోదాలు నిర్వహించారు.

వాహన పత్రాలను పరిశీలించి, సరైన అనుమతులు మరియు రికార్డులు లేని 40 మోటార్ సైకిళ్లను సీజ్ చేశారు. అలాగే, నిషేధిత వస్తువులపై జరిపిన సోదాల్లో 20 గుడుంబా ప్యాకెట్లుస్వాధీనం చేసుకున్నారు.​ఈ సందర్భంగా సీఐ రంజిత్ రావు మాట్లాడుతూ.. గ్రామాల్లో అసాంఘిక కార్యకలాపాల నియంత్రణకు, నేరాల నిర్మూలనకు ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలని కోరారు.

అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే సమాచారం అందించాలని సూచించారు.సమాజంలో పెరుగుతున్న నేరాలను అరికట్టడానికి, సైబర్ క్రైమ్ పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.​వాహనదారులు తప్పనిసరిగా సరైన పత్రాలను కలిగి ఉండాలి అన్నారు.

గ్రామంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం గ్రామ సర్పంచ్ రేకుల జ్యోతి రఘు, ఉపసర్పంచ్ మేడి అశోక్, పాలకవర్గ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో 22 సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చినట్లు సీఐ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా పాలకవర్గాన్ని సిఐ అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ రేకుల జ్యోతి రఘు, ఉపసర్పంచ్ మేడి అశోక్ గౌడ్, పోలీస్ సిబ్బంది గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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Srimanthula Kondal, Peddapalli

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