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Rangareddy: ఆపదలో ఉన్న ఈదమ్మ కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం అందించిన పాపిశెట్టి రాము!

Rangareddy: రంగారెడ్డి జిల్లా ఆమనగల్‌లో మృతిచెందిన లండం ఈదమ్మ కుటుంబాన్ని ఆర్యవైశ్య నాయకులు పాపిశెట్టి రాము పరామర్శించి, ఆర్థిక సాయం అందజేశారు.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 26 Sept 2026 5:35 PM IST
Rangareddy
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Rangareddy: ఆపదలో ఉన్న ఈదమ్మ కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం అందించిన పాపిశెట్టి రాము!

Short News

Rangareddy: రంగారెడ్డి జిల్లా ఆమనగల్‌ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 5వ వార్డుకు చెందిన లండం ఈదమ్మ మృతిచెందడంతో ప్రముఖ సంఘ సేవకులు, ఆర్యవైశ్య రాష్ట్ర నాయకులు పాపిశెట్టి రాము ఆమె పార్థివదేహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. దుఃఖంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు తన వంతు సహాయంగా ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు.

కుటుంబానికి ఎలాంటి ఆపద వచ్చినా ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటూ అండగా నిలుస్తానని రాము భరోసా ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో రామన్న మండలి సభ్యులు శ్రీను నాయక్, చింటూ, శివ, చిన్న జంగయ్య, వెంకటయ్య, యాదయ్య, రమేష్, మహేష్, సాయి తదితరులు, కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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