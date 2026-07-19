Hyderabad: కాంగ్రెస్ గూటికి చేరిన లక్ష్మీనారాయణ పురం సర్పంచ్
Hyderabad: పాలకుర్తి నియోజకవర్గం లక్ష్మీనారాయణ పురం సర్పంచ్ బొడిగ ప్రదీప్ కుమార్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిక. ఎమ్మెల్యే మామిడాల యశస్విని రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పార్టీలోకి.
హైదరాబాద్: పాలకుర్తి మండలం,లక్ష్మీనారాయణ పురం గ్రామానికి చెందిన బిఆర్ఎస్ పార్టీ సర్పంచ్ బొడిగ ప్రదీప్ కుమార్ గౌడ్ ఈ రోజు పాలకుర్తి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మామిడాల యశస్విని రెడ్డి సమక్షంలో హైదరాబాద్ లోని ఎమ్మెల్యే నివాసంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు.
వారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన ఎమ్మెల్యే యశస్విని.
ఈ కార్యక్రమంలో బ్లాక్,పాలకుర్తి మండల అధ్యక్షులు రాపాక సత్య నారాయణ,పోగు శ్రీనివాస్,జనగామ జిల్లా నాయకుడు మహ్మద్ మదార్,మాజీ సర్పంచ్ వీరమనేని యాకాంతారవు,మండల నాయకులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.