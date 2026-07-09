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Hafeezpet: డివిజన్‌లో రూ.4.09 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు ఆరెకపూడి శంకుస్థాపన!

Hafeezpet: హుడా కాలనీ, జనప్రియ నగర్, మాధవ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ కాలనీలలో రూ.4.09 కోట్ల వ్యయంతో సీసీ రోడ్లు, స్మశాన వాటిక పనులను పీఏసీ చైర్మన్ ప్రారంభించారు.

VISHWANATH, SHERILINGAMPALLY
Published on: 9 July 2026 5:38 PM IST
Hafeezpet
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Hafeezpet: డివిజన్‌లో రూ.4.09 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు ఆరెకపూడి శంకుస్థాపన!

Hafeezpet: రూ.4 కోట్ల 09 లక్షల 7 వేల రూపాయలతో హఫీజ్పేట్ డివిజన్ పరిధిలోని హుడా కాలనీ, జనప్రియ నగర్ ఫేస్ 1, మాధవ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ కాలనీలలో నూతనంగా చేపట్టబోయే సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం పనులకు, స్మశాన వాటిక అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన గౌరవ PAC చైర్మన్ శ్రీ ఆరెకపూడి గాంధీ గారు

హఫీజ్పేట్ డివిజన్ పరిధిలోని హుడా కాలనీ, జనప్రియ నగర్ ఫేస్ 1, మాధవ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ కాలనీలలో రూ.4 కోట్ల 9 లక్షల 7 వేల రూపాయల అంచనావ్యయంతో నూతనంగా చేపట్టబోయే సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం పనులకు, స్మశాన వాటిక అభివృద్ధి పనులకు గౌరవ తాజా మాజీ కార్పొరేటర్ శ్రీ జగదీశ్వర్ గౌడ్ గారి తో కలిసి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని శంకుస్థాపన చేసిన గౌరవ PAC చైర్మన్ శ్రీ ఆరెకపూడి గాంధీ గారు.

ఈ సందర్భంగా PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు మాట్లాడుతూ ప్రజల సంక్షేమం మరియు శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం మరియు కాలనీ ల అభివృద్దే ధ్యేయంగా ప్రజల సౌకర్యార్థం హఫీజ్పేట్ డివిజన్ పరిధిలోని హుడా కాలనీ, జనప్రియ నగర్ ఫేస్ 1, మాధవ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ కాలనీల లో రూ.4 కోట్ల 9 లక్షల 7 వేల రూపాయల అంచనావ్యయంతో నూతనంగా చేపట్టబోయే సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం పనులకు, స్మశాన వాటిక అభివృద్ధి నిర్మాణం పనులకు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగినది అని, సీసీ రోడ్ల పనులకు, స్మశాన వాటిక అభివృద్ధి నిర్మాణం పనులకు, పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం అని, కాలనీ వాసులకు ఉపశమనం లభించింది అని PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు తెలిపారు.

గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి మార్గదర్శకంలో గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ శ్రీధర్ బాబు గారి సహకారంతో శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం ను అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చేస్తామని , శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం ను అగ్రభాగాన నిలబెడుతామని PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు తెలిపారు.

సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి మార్గదర్శకం లో శేరిలింగంపల్లి నియోకజకర్గంను అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చేసి ఆదర్శవంతమైన ,అగ్రగామి నియోజకవర్గంగా తీర్చిదితానని PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు తెలియచేసారు. అదేవిధంగా మౌలిక వసతుల కల్పనకు పెద్ద పీట వేస్తామని, అభివృద్ధి పనులను నాణ్యత ప్రమాణాలతో చేపట్టాలని ,నాణ్యత విషయంలో ఎక్కడ రాజి పడకూడదని ప్రజలకు ట్రాఫిక్ రహిత ,సుఖవంతమైన ,మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం కొరకు శాయ శక్తుల కృషి చేస్తానని,అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చేస్తానని PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు చెప్పడం జరిగినది. పనుల్లో జాప్యం లేకుండా త్వరిత గతిన పనులు పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు అధికారులను ఆదేశించడం జరిగినది , ప్రజలకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం కలిపిస్తామని ,ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా సుఖవంతమైన ప్రయాణానికి బాటలు వేస్తామని PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు చెప్పడం జరిగినది.

ఓపెన్ జిమ్ లను ప్రారంభించుకోవడం జరిగినది అని, ఆరోగ్య శేరిలింగంపల్లి నా ధ్యేయం అని, ప్రతి కాలనీ లో, పార్క్ లలో ఓపెన్ జిమ్ లను ఏర్పాటు చేస్తామని, ఓపెన్ జిమ్ ల ద్వారా ప్రతి రోజు వ్యాయమం చేసుకోవడానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతాయి అని, వృద్ధులకు, పిల్లలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కల్పిస్తామని PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు అన్నారు.

అంబేద్కర్ నగర్ లో స్మశాన వాటిక ను అన్ని రంగాలలో అభివృద్ది చేస్తామని, దహన వాటిక, స్నానపు గదులు, విశ్రాంతి గదులు నిర్మిస్తామని, చుట్టు పరారీ గోడ ను నిర్మిస్తామని , అన్ని హంగులతో సకల సౌకర్యాలతో అభివృద్ధి చేస్తామని, చివరి దశలో దహన సంస్కారాలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేలా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు తెలియచేశారు.

శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి శాయశక్తులా కృషి చేస్తానని ,అన్నివేళలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి ఉంటానని ,మెరుగైన ప్రజా జీవనానికి అన్ని రకాల మౌలిక వసతుల కల్పనకు తనవంతు కృషి చేస్తానని, హఫీజ్పేట్ డివిజన్ మరియు శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గాన్ని ఆదర్శవంతమైన నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దుతానని PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు పునరుద్ఘాటించారు.

శంకుస్థాపన చేసిన కార్యక్రమాల వివరాలు :

మంజూరైన అభివృధి పనుల వివరాలు

1. హుడా కాలనీ లో రూ.263.50 లక్షల తో సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం పనులకు

2. జనప్రియ నగర్ ఫేస్ 1,మాధవ నగర్ కాలనీల లో రూ. 56.20 లక్షల తో సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం పనులకు మరియు ఓపెన్ జిమ్ ను ప్రారంభించడం జరిగినది.

3. అంబేద్కర్ నగర్ కాలనీ లో రూ. 90 లక్షల తో స్మశాన వాటిక సుందరీకరణ మరియు అభివృద్ధి నిర్మాణం పనులకు

పైన పేర్కొన్న అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగినది అని PAC చైర్మన్ గాంధీ గారు తెలియచేసారు.

ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు, కార్యకర్తలు, కాలనీ వాసులు, కాలనీల అసోసియేషన్ సభ్యులు,మహిళలు తదితరులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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VISHWANATH, SHERILINGAMPALLY

VISHWANATH, SHERILINGAMPALLY

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