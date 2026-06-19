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Osmania University: రాహుల్ గాంధీకి ‘హామీల హార్డ్ డిస్క్’ పంపిన ఓయూ విద్యార్థి సేన!

Osmania University: కాంగ్రెస్ నిరుద్యోగ హామీల హార్డ్ డిస్క్‌ను రాహుల్ గాంధీకి పుట్టినరోజు బహుమతిగా పంపిన విద్యార్థి సేన.

HARISH, TARNAKA
Published on: 19 Jun 2026 4:15 PM IST
Osmania University
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Osmania University: రాహుల్ గాంధీకి ‘హామీల హార్డ్ డిస్క్’ పంపిన ఓయూ విద్యార్థి సేన!

Osmania University: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిరుద్యోగులను దృష్టిలో పెట్టుకొని రెండు లక్షల ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించి యువత భవిష్యత్తును కాపాడాలని విద్యార్థి సేన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు టి కే శివకుమార్ డిమాండ్ చేశారు. రాహుల్ గాంధీ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా నిరుద్యోగ హామీలను గుర్తుచేస్తూ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కళాశాల వద్ద నిరుద్యోగులతో కలిసి నిరసన చేపట్టారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నిరుద్యోగ యువత తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూనే... ఎన్నికల సమయంలో నిరుద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీల వివరాలతో కూడిన హార్డ్ డిస్క్ ను రాహుల్ గాంధీకి బహుమతిగా పంపిస్తున్నట్లు తెలిపారు. బహుమతి అందిన తర్వాతనైనా హామీలను గుర్తు చేసుకుని తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువతకు న్యాయం చేయాలని కోరారు.

ఇచ్చిన హామీల మేరకు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిరుద్యోగ సమస్యపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

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HARISH, TARNAKA

HARISH, TARNAKA

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