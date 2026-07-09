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Secunderabad: సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహాంకాళి ఆలయ కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారం

Secunderabad: సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహాంకాళి ఆలయానికి నూతన కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారం. రాబోయే బోనాల జాతరను ఘనంగా నిర్వహిస్తామని కాంగ్రెస్ ఇంచార్జ్ కోట నీలిమ వెల్లడి.

Srikanth, Secunderabad
Published on: 9 July 2026 4:26 PM IST
Secunderabad
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Secunderabad: సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహాంకాళి ఆలయ కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారం

సికింద్రాబాద్: వచ్చే శ్రీ ఉజ్జయిని మహాంకాళి బోనాల జాతరను అమ్మవారి దయతోఘనంగా నిర్వహిస్తామని సనత్ నగర్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ కోట నీలిమ స్పష్టం చేసారు.

ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయ కమిటీని ఎండోమెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయగా ఈ రోజు కమిటీ మెంబర్స్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు.

కమిటీ సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం మాట్లాడుతూ రానున్న మహంకాళి జాతరకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అందరి సమన్వయంతో పని చేస్తామని కమిటి మెంబర్స్ హామీ ఇచ్చారు.

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Srikanth, Secunderabad

Srikanth, Secunderabad

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