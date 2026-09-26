News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణహైదరాబాద్Hyderabad: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ను కలిసిన నేతాని!

Hyderabad: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ను కలిసిన నేతాని!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ను కలిసిన నేతాని శ్రీనివాస్ రెడ్డి. రానున్న గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై చర్చ.

M PRABHAKAR, PARAKAL
Published on: 26 Sept 2026 11:53 AM IST
Hyderabad
X

Hyderabad: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ను కలిసిన నేతాని!

Short News

Hyderabad: ఈ రోజు హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కార్యాలయంలో నేతాని శ్రీనివాస్ రెడ్డి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

ఈ సందర్భంగా రానున్న గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన అంశాలపై కేటీఆర్ తో నేతాని శ్రీనివాస్ రెడ్డి చర్చించారు. ఎన్నికల నిర్వహణ, పార్టీ శ్రేణుల సమన్వయం, గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లను కలవడం తదితర అంశాలపై చర్చ జరిగినట్లు తెలిపారు. గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థి విజయానికి అవసరమైన కార్యాచరణపై ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా చర్చించినట్లు నేతాని శ్రీనివాస్ రెడ్డి. తెలిపారు.

HyderabadNetani Srinivas ReddyKTRBRSGraduate MLC Elections
M PRABHAKAR, PARAKAL

M PRABHAKAR, PARAKAL

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X