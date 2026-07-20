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LB Nagar: మూసీ వద్ద కింద పడిపోయిన జాతీయ జెండా పట్టించుకోని అధికారులు

LB Nagar: నాగోలు మూసీ వద్ద నిర్వహణ లోపంతో జాతీయ జెండా కింద పడిపోవడంపై స్థానికులు మండిపడుతున్నారు.

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR
Published on: 20 July 2026 8:52 AM IST
LB Nagar
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LB Nagar: మూసీ వద్ద కింద పడిపోయిన జాతీయ జెండా పట్టించుకోని అధికారులు

ఎల్బీనగర్: నాగోలు మూసి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ జెండా, నిర్వహణ లోపం కారణంగా చిరిగిపోయి కింద పడిపోయింది. సోమవారం రాత్రి కింద పడిపోయిన జాతీయ జెండా బుధవారం రాత్రి అక్కడ ఉన్న కింద స్థాయి సిబ్బంది తీసి వక్క పెట్టారు. జాతీయ జెండా నేలపై పడి ఉండటం స్థానికంగా తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని కలిగిస్తోంది. స్వాతంత్ర్య చిహ్నమైన జాతీయ జెండా పట్ల అధికార యంత్రాంగం చూపిస్తున్న నిర్లక్ష్యంపై ప్రజలు మండిపడుతున్నారు.

నాగోలు మూసీ నదీ తీరాన ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ జెండా స్తంభం వద్ద ఉన్న ఇనుప గొలుసులు (రోప్స్) తెగిపోవడంతో జెండా చిరిగిపోయి, నేలపై పడిపోయింది. మునీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అధికారులు ఎటువంటి మరమ్మతలు చేపట్టకుండా చేయకుండా వదిలేశారు.

జాతీయ జెండా గౌరవానికి భంగం వాటిల్లకుండా, వెంటనే అక్కడ మరమ్మతులు చేపట్టాలని, కొత్త జెండాను గౌరవప్రదంగా ఆవిష్కరించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. బాధ్య తారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తున్న అధికారులపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని, జాతీయ జెండా పట్ల తగిన గౌరవాన్ని ప్రదర్శించేలా చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

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B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

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