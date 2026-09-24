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Nacharam: నాచారంలో బీఆర్‌ఎస్‌వీ నేత శ్రవణ్ ఇంటిపై రాళ్ల దాడి!

Nacharam: హైదరాబాద్‌ నాచారంలో గణేష్ నిమజ్జనం సమయంలో డీజే సౌండ్ తగ్గించమన్నందుకు బీఆర్‌ఎస్‌వీ నేత శ్రవణ్ ఇంటిపై రాళ్ల దాడి.

HARISH, TARNAKA
Published on: 24 Sept 2026 1:21 PM IST
Nacharam
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Nacharam: నాచారంలో బీఆర్‌ఎస్‌వీ నేత శ్రవణ్ ఇంటిపై రాళ్ల దాడి!

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Nacharam: నిమజ్జనం వేడుకల సందర్భంగా డీజే సౌండ్ తగ్గించాలని కోరినందుకు తన ఇంటిపై కొందరు రాళ్లతో దాడి చేసి కిటికీ అద్దాలు ధ్వంసం చేశారని బీఆర్‌ఎస్వీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, ఉప్పల్ నియోజకవర్గం మల్లాపూర్ డివిజన్ సీనియర్ నాయకుడు శ్రవణ్ ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై శ్రవణ్, ఆయన తల్లిదండ్రులు నిమ్మల వెంకట్‌రెడ్డి, అమృత నాచారం పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు.

శ్రవణ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నిమజ్జనం వేడుకల సమయంలో డీజే సౌండ్ తగ్గించాలని కోరిన నేపథ్యంలో కొందరు అల్లరి మూకలు తమ ఇంటిపై రాళ్లతో దాడి చేశారని పేర్కొన్నారు. రాత్రి సమయంలో జరిగిన దాడిలో కిటికీ అద్దాలు పగిలిపోయాయని, తన తండ్రి మొబైల్ ఫోన్ కూడా ధ్వంసమైందని తెలిపారు. దాడితో కుటుంబ సభ్యులు భయాందోళనకు గురయ్యారని శ్రవణ్ పేర్కొన్నారు. కొంతమంది నాయకులు కావాలనే కక్షపూరితంగా తనపై దాడులకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని నాచారం పోలీసులను కోరుతూ ఫిర్యాదు చేసినట్లు శ్రవణ్ తెలిపారు.

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HARISH, TARNAKA

HARISH, TARNAKA

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