Hyderabad: జూబ్లీహిల్స్లో ఓటర్ హెల్ప్ డెస్క్లను సందర్శించిన ఎమ్మెల్యే
Hyderabad: జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం కళ్యాణ్ నగర్లో కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఓటర్ సవరణ ఉచిత హెల్ప్ డెస్క్లను ఎమ్మెల్యే వి. నవీన్ యాదవ్ పరిశీలించారు.
హైదరాబాద్: జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని కళ్యాణ్ నగర్ వెంచర్-3 మరియు కళ్యాణ్ నగర్ పార్కు దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన S.I.R ఎన్యూమరేటర్ ఉచిత హెల్ప్ డెస్క్లను జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ వి. నవీన్ యాదవ్ గారు సందర్శించారు.
ఈ సందర్భంగా అక్కడ ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవలను పరిశీలించి, ఓటరు జాబితా పరిశీలన, ఎన్యూమరేటర్ దరఖాస్తుల నింపడం, సందేహాల నివృత్తి వంటి సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు
ప్రతి అర్హుడి పేరు 2026 ఓటరు జాబితాలో నమోదు అయ్యేలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు కృషి చేయాలని, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వేగవంతంగా సేవలు అందించాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు, డివిజన్ అధ్యక్షులు, కార్యకర్తలు మరియు స్థానిక ప్రజలు పాల్గొన్నారు.
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