Hyderabad: హైదరాబాద్లో నత్తనడకన ఓటరు సవరణ.. ఈ 10 రోజులు సరిపోవు.. పొన్నం
Hyderabad: తెలంగాణలో ఓటరు ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ (SSR) గడువును పొడిగించాలని హైదరాబాద్ ఇంచార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ డిమాండ్ చేశారు.
Hyderabad: తెలంగాణ లో SIR గడువు పొడిగించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి నీ కలిసిన హైదరాబాద్ ఇంచార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఎమ్మెల్సీలు అద్దంకి దయాకర్, బలమురి వెంకట్ ,ఎమ్మెల్యేలు శ్రీ గణేష్ ,నవీన్ యాదవ్, డిసిసి అధ్యక్షులు దీపక్ జాన్, మోత రోహిత్, రాజేష్ టీపీసీసీ ఎలక్షన్ కమిషన్ కోఆర్డినేటర్ కమిటీ చైర్మన్, ఇతర ముఖ్య నేతలు.
మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ.. ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ జిల్లాలో 15 శాసన సభ నియోజకవర్గాల్లో నత్తనడకన సాగుతుంది. హైదరాబాద్ జిల్లాలో సగటున 21 శాతం ఓటరు సవరణ ప్రక్రియ పుట్టినది. 10 రోజులు సమయం మాత్రమే ఉంది దానిని పొడిగించాలని కోరాం.
హైదరాబాద్ జిల్లా మంత్రిగా మా ఎమ్మెల్సీలు ,ఎమ్మెల్యేలు , డిసిసి అధ్యక్షులు ఎన్నికల కమిషన్ ను కలిసినం. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా 4500 పోలింగ్ స్టేషన్ లు ఉన్నాయి. అర్బన్ లో ఓటరు సవరణ సరిగా జరగడం లేదు. హైదరాబాద్ లో విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలని కోరాం.
Blo లు ఇళ్లలోకి రావడం లేదు ఫారం లు సరిగా ఇవ్వడం లేదని పిర్యాదులు వస్తున్నాయి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా blo లకు ఎలాంటి సమస్య లేకుండా వారి పేమెంట్ కూడా చేశారు. బెంగాల్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఓటు లేని వారికి ప్రభుత్వ పథకాల అర్హత, అర్హత కలిగిన ఒక్క ఓటు కూడా పోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం.
10 రోజులు సమయం సరిపోదు అదనంగా గడువు పెంచాలని కోరాం. Blo లు క్షేత్ర స్థాయిలో సమస్యలు వస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లో ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ లు ,ప్రభుత్వ టీచర్లు , జీహెచ్ ఎంసీ సహకారం తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. హైదరాబాద్ లో మా పార్టీ ఈ 10 రోజులు అందరూ భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పాం. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి పార్టీ క్యాడర్ క్రియాశీలంగా పని చేయాలని కోరుతున్నాం.
ఓటు లేకపోతే ప్రభుత్వ స్కీమ్ రావని చర్చ జరుగుతుంది.