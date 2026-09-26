Medipally: మేడిపల్లిలో గణేష్ లడ్డూ వేలం: రూ.2.80 లక్షలకు సొంతం
Medipally: మేడిపల్లిలో జై శ్రీరామ్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేలం పాటలో గణపతి లడ్డూను దొడ్ల సునీత-భాస్కర్ రెడ్డి దంపతులు రూ.2.80 లక్షలకు దక్కించుకున్నారు.
మేడిపల్లి: గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మేడిపల్లిలో నిర్వహించిన గణేష్ లడ్డూ వేలం పాట ఉత్సాహభరితంగా సాగింది. జై శ్రీరామ్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో, వాకిటి శ్రీకాంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో నిర్వహించిన ఈ వేలం పాటలో గణేష్ లడ్డూకు భారీ ధర పలికింది. స్థానికులు, భక్తులు, యువత పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనడంతో వేలం పాట సందడిగా సాగింది.
ప్రత్యేక పూజలు అందుకున్న గణేష్ లడ్డూను దక్కించుకునేందుకు పలువురు ఆసక్తి చూపారు. వేలం పాటలో పోటీ నెలకొనగా చివరకు దొడ్ల సునీత–భాస్కర్ రెడ్డి దంపతులు రూ.2 లక్షల 80 వేల ధరకు లడ్డూను సొంతం చేసుకున్నారు. గణేష్ లడ్డూను సొంతం చేసుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని భాస్కర్ రెడ్డి తెలిపారు. గణేష్ ఉత్సవాల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో పాల్గొనడం, స్వామివారి ప్రసాదంగా భావించే లడ్డూను దక్కించుకోవడం ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించిందన్నారు.
లడ్డూ వేలం ద్వారా వచ్చే మొత్తాన్ని ఉత్సవాల నిర్వహణ, సామాజిక కార్యక్రమాలకు వినియోగించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. వేలం పాట సందర్భంగా జై శ్రీరామ్ యూత్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, స్థానిక యువత, భక్తులు పాల్గొని విజేత దంపతులకు అభినందనలు తెలిపారు. గణేష్ లడ్డూకు భారీ ధర పలకడంతో ఉత్సవ ప్రాంగణంలో సందడి నెలకొంది.