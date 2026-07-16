Medchal: మేడ్చల్లో రామ్ రాజ్ కాటన్ షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభం!
Medchal: మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కేంద్రంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అతిపెద్ద రామ్ రాజ్ కాటన్ షాపింగ్ మాల్ను జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు,
మేడ్చల్: మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కేంద్రం లోని మేడ్చల్ పట్టణంలో అతిపెద్ద రామ్ రాజ్ కాటన్ షాపింగ్ మాల్ ను ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులను మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు,మేడ్చల్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్చార్జి శ్రీ తోటకూర వజ్రేష్ (జంగయ్య) యాదవ్ గారు అభినందించారు.ఈ సందర్బంగా తోటకూర వజ్రేష్ (జంగయ్య) యాదవ్ గారు మాట్లాడుతూ వ్యాపార కేంద్రంగా మేడ్చల్ పట్టణ అభివృద్ధి కి కృషిచేస్తున్నామన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో నర్సాపూర్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్చార్జి శ్రీ ఆవుల రాజిరెడ్డి గారు,మేడ్చల్ నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ మలిపెద్ది సుధీర్ రెడ్డి గారు,తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు శ్రీ నక్క ప్రభాకర్ గౌడ్ గారు,మేడ్చల్ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ 297 డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నడికొప్పు నాగరాజు (చాపరాజు)ముదిరాజ్,298 డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు రొయ్యపల్లి మల్లేష్ గౌడ్,299 డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు గర్శాల సురేందర్ ముదిరాజ్,మూడు చింతల పల్లి మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు వెంకటేష్,కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు నడికొప్పు రంజిత్ ముదిరాజ్,రామన్నగారి రాఘవేందర్ గౌడ్,కనకాల శివ కుమార్ (బిపిటిరాజు),గోమారం బాల్ రెడ్డి,ఉదండపురం సత్యనారాయణ,గోమారం రమణా రెడ్డి,బత్తుల మధుకర్ యాదవ్ తదతరులు పాల్గొన్నారు.