Medchal: జవహర్నగర్ ఇళ్లను రెగ్యులరైజ్ చేయాలని కలెక్టర్కు విజ్ఞప్తి
Medchal: జవహర్నగర్లో ఇళ్ల రెగ్యులరైజేషన్ సమస్యపై కలెక్టర్ను కలిసి విజ్ఞప్తి చేసిన మేడ్చల్ కాంగ్రెస్ ఇన్చార్జి తోటకూర వజ్రెష్ యాదవ్.
మేడ్చల్ జిల్లా: జవహర్నగర్ ప్రాంతంలో దశాబ్దాలుగా ఇళ్లు నిర్మించుకుని నివాసముంటున్న పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఇళ్లను రెగ్యులరైజ్ చేసి, వారికి పూర్తి చట్టబద్ధమైన హక్కులు కల్పించాలని మేడ్చల్–మల్కాజ్గిరి జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు, మేడ్చల్ నియోజకవర్గం ఇన్చార్జి తోటకూర వజ్రెష్ యాదవ్ కోరారు.
ఈ మేరకు స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. జవహర్నగర్లో ప్రజలు ఏళ్ల తరబడి ఎదుర్కొంటున్న భూములు, ఇళ్ల రెగ్యులరైజేషన్ సమస్యలను కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దశాబ్దాలుగా ఇళ్లను నిర్మించుకుని నివాసముంటున్న కుటుంబాలకు చట్టబద్ధమైన హక్కులు కల్పించి, సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కోరారు.
వినతిపత్రంపై కలెక్టర్ సానుకూలంగా స్పందించి, సమస్యను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చినట్లు వజ్రెష్ యాదవ్ తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. జవహర్నగర్లో ఏళ్ల తరబడి నివాసముంటున్న ప్రజలకు ఇళ్లపై పూర్తి హక్కులు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వ దృష్టికి సమస్యను తీసుకెళ్లి పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తామని అన్నారు. ప్రజల న్యాయమైన హక్కుల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రపురి కాలనీ డివిజన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లెపూల శ్రీకాంత్ యాదవ్, జవహర్నగర్ డివిజన్ అధ్యక్షుడు శాంతి కోటేష్ గౌడ్, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ రెడ్డిశెట్టి శ్రీనివాస్, మాజీ కార్పొరేటర్ గొడుగు వేణు, ఎడ్ల శ్రీనివాస్ రెడ్డి, బల్లి శ్రీనివాస్, బింగి సతీష్ గౌడ్, మనోధర్ రెడ్డి, మాట్ల వినయ్ కుమార్, యాదగిరి యాదవ్, ఎర్రగుంట్ల వెంకటేష్, వీర్ల బుజ్జి, నాయకం భాస్కర్, నర్ర మహేష్, బబ్లూ ముదిరాజ్, గజ్వేల్ శంకర్, మాధవరెడ్డి, రఫీక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.