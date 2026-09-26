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Shabad: షాబాద్‌లో అత్యంత ఉత్సాహంగా గణేష్ ఆలయాల లడ్డూ వేలం పాటలు!

Shabad: షాబాద్ మండలంలో ఘనంగా గణేష్ లడ్డూ వేలంపాటలు. శివాలయం, కాళికాదేవి ఆలయ లడ్డూలను భారీ ధరకు దక్కించుకున్న భక్తులు, ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న గ్రామస్థులు.

RAGHAVENDRA, CHEVELLA
Published on: 26 Sept 2026 2:37 PM IST
Shabad
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Shabad: షాబాద్‌లో అత్యంత ఉత్సాహంగా గణేష్ ఆలయాల లడ్డూ వేలం పాటలు!

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Shabad: షాబాద్ మండల కేంద్రంలో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా వివిధ ఆలయాల లడ్డూ వేలం కార్యక్రమాలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. శివాలయం లడ్డూను రూ.2,11,111/-కు జడల వీరస్వామి, చిన్న రామస్వామి వేలంలో దక్కించుకున్నారు. అదేవిధంగా కాళికాదేవి ఆలయ లడ్డూను రూ.2,51,111/-కు దర్పల్లి విట్టలయ్య, మాచమోని వెంకటయ్యలు వేలంలో సొంతం చేసుకున్నారు.

లడ్డూ వేలంలో భక్తులు, గ్రామస్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని వేలంపాటను ఆసక్తిగా తిలకించారు. లడ్డూను దక్కించుకున్న భక్తులకు ఆలయ నిర్వాహకులు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పెద్దలు, యువత, ఉత్సవ సమితి సభ్యులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. భక్తి, ఉత్సాహాల మధ్య జరిగిన లడ్డూ వేలం కార్యక్రమం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

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RAGHAVENDRA, CHEVELLA

RAGHAVENDRA, CHEVELLA

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