Ramanthapur: పోలీసుపైనే దాడికి యత్నం.. రామంతాపూర్లో నిందితుడికి రిమాండ్!
Ramanthapur: రామంతాపూర్లో విధుల్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్పై దాడికి యత్నించిన నిందితుడు అరెస్ట్. కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించిన ఉప్పల్ పోలీసులు.
ఉప్పల్: విధి నిర్వహణలో ఉన్న పోలీసు సిబ్బందిపై దాడికి యత్నించిన వ్యక్తిని ఉప్పల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ ఘటన శుక్రవారం అర్ధరాత్రి రామంతాపూర్లో జరిగింది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం శుక్రవారం రాత్రి సుమారు 1.15(తెల్లవారితే శనివారం) గంటల సమయంలో రామంతాపూర్లోని వైన్ పార్క్ వద్ద కొందరు యువకులు మద్యం సేవిస్తూ గుమిగూడి ఉన్నారు.
రాత్రి గస్తీలో భాగంగా అక్కడికి చేరుకున్న కానిస్టేబుల్ రాజేష్తో పాటు ఇతర పోలీసు సిబ్బంది, ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని వారికి సూచించారు.
ఈ క్రమంలో అక్కడ ఉన్న అర్జున్ రెడ్డి (నివాసం ఇందిరానగర్, రామంతాపూర్) పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగిస్తూ కానిస్టేబుల్ చేతిలోని లాఠీని లాక్కొని దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు.
వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసు విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగిపై దాడికి యత్నించడం వంటి అభియోగాల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం అతడికి రిమాండ్ విధించడంతో జైలుకు తరలించినట్లు ఉప్పల్ పోలీసులు తెలిపారు. చట్టవ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు.