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Hyderabad: మల్లంపేట రహదారిపై స్థానికుల ధర్నా పాత మాస్టర్ ప్లాన్ కావాలని డిమాండ్

Hyderabad: దుండిగల్ మున్సిపల్ సర్కిల్ మల్లంపేటలో గ్రామస్థుల పాదయాత్ర. కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్ సవరణలతో నష్టపోతామంటూ ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ రోడ్డుపై ప్లేకార్డులతో నిరసన.

BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR
Published on: 2 July 2026 4:36 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: మల్లంపేట రహదారిపై స్థానికుల ధర్నా పాత మాస్టర్ ప్లాన్ కావాలని డిమాండ్

హైదరాబాద్: సైబరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధి దుండిగల్ మునిసిపల్ సర్కిల్ మల్లంపేట రహదారి పై స్దానికులు ధర్నా చేపట్టారు. మల్లంపేట ORR ఎగ్జిట్ నుండి బాచుపల్లి పోయే రహదారి పై ఫ్లెక్స్ లు, ప్లే కార్డు చేపట్టి పాదయాత్ర చేస్తూ మాకు న్యాయం కావాలి,ఓల్డ్ హైదరాబాదు రోడ్డు ను ఓపన్ చేసి మల్లంపేట గ్రామాన్ని కాపాడాలంటూ ప్లే కార్డ్ చేతబూని దర్నా చేసారు.

మాకు పాత మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం రోడ్డు ఉండాలని,ఒక వేళ కొత్త ప్లాన్ ప్రకారం రోడ్డు సవరణలు చేస్తే మేము నష్టపోతాము,,నాకు న్యాయం కావాలి,,మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం మాకు 3 రోడ్డు ఉన్నాయి,,చుట్టుపక్కల ఉన్న అపార్ట్మెంట్ మరియు గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళతో మాకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు చాలా ఉన్నాయి కావున పాత మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం రోడ్డు కావాలని దర్నా చేశారు.

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BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR

BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR

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