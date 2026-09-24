Malkajgiri: మల్కాజిగిరి శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర స్వామి హుండీ ఆదాయం లెక్కింపు!
Malkajgiri: మల్కాజిగిరి ఆనంద్బాగ్ శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో 70 రోజుల హుండీ ఆదాయం రూ.4,73,575 వచ్చినట్లు వెల్లడించిన ఈవో రవీంద్రరెడ్డి.
Malkajgiri: మల్కాజిగిరి ఆనంద్బాగ్లోని శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో భక్తులు సమర్పించిన హుండీ కానుకలను గురువారం లెక్కించారు. ఎండోమెంట్ పర్యవేక్షణ అధికారి, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఎ. చంద్రశేఖర్ సమక్షంలో నిర్వహించిన హుండీ లెక్కింపులో రూ.4,73,575 ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి ఎ.బి. రవీంద్రరెడ్డి తెలిపారు. ఈ మొత్తం 70 రోజుల హుండీ ఆదాయంగా నమోదైనట్లు పేర్కొన్నారు.
హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమంలో ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి ఎ.బి. రవీంద్రరెడ్డి, ప్రధానార్చకులు ముడుంబై వెంకట రమణాచార్యులు, అర్చకులు డా. తులసి వెంకట రమణాచార్యులు, జూనియర్ అసిస్టెంట్ సండ్ర సుధాకర్, మాజీ చైర్మన్లు ఉమేష్ సింగ్, రాందాస్, సంతోష్ రాజ్ ముదిరాజు, అభివృద్ధి కమిటీ మాజీ సభ్యులు సానాది శంకర్, హేమంత్ కుమార్, గణేష్, సురేష్ సింగ్, రవీందర్, మల్కాజిగిరి హెచ్జీ యాదయ్యతో పాటు పలువురు భక్తులు పాల్గొన్నారు.