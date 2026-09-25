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Malkajgiri: పటేల్‌నగర్‌లో యథేచ్ఛగా బెల్ట్ షాపు మద్యం విక్రయాలు

Malkajgiri: గణేష్ నిమజ్జనం వేళ వైన్ షాపులు బంద్ ఉన్నప్పటికీ మల్కాజిగిరి పటేల్‌నగర్‌లోని బెల్ట్ షాపులో దర్జాగా మద్యం విక్రయాలు సాగడంపై స్థానికులు మండిపడుతున్నారు.

Bodike Manohar, Malkajgiri
Published on: 25 Sept 2026 7:09 PM IST
Malkajgiri
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Malkajgiri: పటేల్‌నగర్‌లో యథేచ్ఛగా బెల్ట్ షాపు మద్యం విక్రయాలు

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మల్కాజిగిరి: గణేష్‌ నిమజ్జనం సందర్భంగా వైన్‌ షాపులు మూసివేసినప్పటికీ మల్కాజిగిరి పటేల్‌నగర్‌లోని ఓ బెల్ట్‌ షాపులో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పగటిపూటే మద్యం విక్రయాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.బెల్ట్‌ షాపు వద్ద నలుగురు, ఐదుగురు సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసి వినియోగదారులకు మద్యం విక్రయిస్తున్నా ఎక్సైజ్‌,పోలీసు అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

బెల్ట్‌ షాపు నిర్వాహకులు పోలీసులకు,ఎక్సైజ్‌ అధికారులకు డబ్బులు ఇస్తున్నామని బహిరంగంగా చెబుతున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎస్‌ఓటీ పోలీసులు సైతం చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మద్యం కల్తీ జరిగి ప్రమాదం చోటుచేసుకుంటే బాధ్యత ఎవరిదని స్థానికులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

వైన్‌ షాపులు మూసివేసే పండుగలు, గాంధీ జయంతి వంటి ప్రత్యేక రోజుల్లోనూ బెల్ట్‌ షాపులో మద్యం విక్రయాలు జరుగుతున్నాయని, వైన్ షాపులు బంద్ చేసిన తర్వాత మధ్య రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు అమ్మకాలను చేస్తారని ప్రశ్నించిన స్థానికులతో నిర్వాహకులు గొడవలకు దిగుతున్నారని వారు చెబుతున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ బహిరంగంగా మద్యం విక్రయిస్తున్న వారిపై సంబంధిత శాఖల అధికారులు, పోలీసులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

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Bodike Manohar, Malkajgiri

Bodike Manohar, Malkajgiri

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