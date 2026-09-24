Malkajgiri: మల్కాజిగిరిలో రూ.3,17,777లకు అమ్ముడైన గణేష్ లడ్డూ!
Malkajgiri: మల్కాజిగిరి ఈస్ట్ ఆనంద్బాగ్లో ఘనంగా గణేష్ లడ్డూ వేలం.. రూ.3,17,777లకు లడ్డూను దక్కించుకున్న ఎల్కే ఆస్పత్రి చైర్మన్ జలంధర్ రెడ్డి.
Malkajgiri: ఈస్ట్ ఆనంద్బాగ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పూజలు అందుకున్న 65 కిలోల గణేష్ లడ్డూ రూ.3,17,777లకు వేలంలో విక్రయమైంది. ఎల్కే ఆస్పత్రి చైర్మన్ జలంధర్ రెడ్డి ఈ లడ్డూను వేలంలో దక్కించుకున్నారు.
ఈస్ట్ ఆనంద్బాగ్ డివిజన్లో బీకే శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ గత 32 సంవత్సరాలుగా గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఏడాది ఉత్సవాల్లో భాగంగా లడ్డూ వేలం నిర్వహించగా స్థానిక భక్తులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా జలంధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గణనాథుని కృపతో స్థానిక ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. పూజలు అందుకున్న లడ్డూను ఉద్యోగులు, శ్రేయోభిలాషులు, స్థానికులతో కలిసి పంచుకుంటామని తెలిపారు. గణేశుడి ఆశీస్సులతో తమ వ్యాపారంతో పాటు వ్యవసాయ రంగంలోనూ అభివృద్ధి సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు.