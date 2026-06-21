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LB Nagar: ఎల్బీనగర్‌లో ఘనంగా జయశంకర్ సార్ వర్ధంతి వేడుకలు

LB Nagar: తెలంగాణ ఉద్యమ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ వర్ధంతి సందర్భంగా ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గంలో ఘన నివాళులర్పించారు.

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR
Published on: 21 Jun 2026 5:03 PM IST
LB Nagar
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LB Nagar: ఎల్బీనగర్‌లో ఘనంగా జయశంకర్ సార్ వర్ధంతి వేడుకలు

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LB Nagar: తెలంగాణ ఉద్యమ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ వర్ధంతి సందర్భంగా తెలంగాణ రక్షణ సేన రాష్ట్ర నాయకులు దూగుంట్ల నరేష్ ప్రజాపతి రామ్ కోటి ప్రజాపతి గారి ఆధ్వర్యంలో నేడు ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గం లో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గారికి పూలమాలవేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది.

ఈ కార్యక్రమంలో ఉప్పల్ ఇంచార్జ్ గోపు సదానందు సీనియర్ నాయకులు సల్వా చారి బాలకృష్ణ ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గం నాయకులు పోలే ప్రదీప్ అర్జున్ కొప్పుల గుర్మక్ సింగ్ విద్యార్థి నాయకులు శేఖర్ మహిళ నాయకురాలు మంజుల తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకులు పాల్గొన్నారు.

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B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

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