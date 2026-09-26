LB Nagar: రాజేష్ మృతి ఘటనపై తల్లి జయ ఆవేదన - సమగ్ర విచారణకు డిమాండ్
LB Nagar: ఎల్బీనగర్లో రాజేష్ మృతి ఘటనపై తల్లి జయ కన్నీటి పర్యూంతం. సోషల్ మీడియా ప్రచారాలను ఆపాలని వేడుకోలు. సమగ్ర దర్యాప్తుకు డిమాండ్.
ఎల్బీనగర్: ఎరుకల గిరిజన యువకుడు బూరాకుల రాజేష్ మృతి ఘటనపై తల్లి బూరాకుల జయ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన కుటుంబానికి, ఈ ఘటనకు ఎలాంటి సంబంధం లేని వారిని ఇందులోకి లాగొద్దని వేడుకున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో తన కుటుంబ పరువు తీసేలా ప్రచారం చేస్తున్నారని.. “నన్ను బతకనిస్తారా.. చావనిస్తారా?” అంటూ కన్నీటితో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు రాజేష్ మృతిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని భారత ఎరుకల కులవృత్తుల సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు పుస్కందేల వెంకటేష్ డిమాండ్ చేశారు. వనస్థలిపురం పోలీసులను కలిసి రాజేష్ తల్లి స్టేట్మెంట్ విషయాన్ని వివరించినట్లు తెలిపారు.
రాజేష్ మృతికి ఎవరైనా కారణమై ఉంటే వారిని గుర్తించి చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంఘం కోరింది.