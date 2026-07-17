Hyderabad: ఎల్బీనగర్ రేపు బీఆర్ఎస్ యువ సంగ్రామ సభ
Hyderabad: నిరుద్యోగుల హామీల అమలు కోసం సరూర్నగర్ స్టేడియంలో బీఆర్ఎస్ యువ సంగ్రామ సభ. ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్న కేటీఆర్. విజయవంతం చేయాలని ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి పిలుపు.
హైదరాబాద్: ఎల్బీనగర్....నిరుద్యోగ యువతకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, భారత రాష్ట్ర సమితి ఆధ్వర్యంలో జూలై 18న ఉదయం 10 గంటలకు సరూర్నగర్ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్న యువ సంగ్రామ సభను విజయవంతం చేయాలని ఎల్.బి.నగర్ ఎమ్మెల్యే దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలోని డివిజన్ కార్పొరేటర్లు, మాజీ కార్పొరేటర్లు, డివిజన్ అధ్యక్షులు, అనుబంధ సంఘాల నాయకులు, కార్యకర్తలు, నిరుద్యోగ యువత, విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు, ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై సభను విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
యువతకు ఇచ్చిన ఉద్యోగాల భర్తీ, జాబ్ క్యాలెండర్, నిరుద్యోగ భృతి వంటి హామీలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. యువత భవిష్యత్తు కోసం నిర్వహిస్తున్న ఈ సభకు ప్రతి ఒక్కరూ హాజరై తమ సంఘీభావాన్ని తెలియజేయాలని సుధీర్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఈ సభకు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు.యువత సమస్యలపై పార్టీ కార్యాచరణను ఈ సభలో ప్రకటించనున్నట్లు తెలిపారు.సభను విజయవంతం చేసేందుకు పార్టీ శ్రేణులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సుధీర్ రెడ్డి గారు సూచించారు.