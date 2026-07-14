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L&T: మార్కెట్లోకి ఎల్‌అండ్‌టి 'సాలిడో' వెల్డింగ్ ఎలక్ట్రోడ్స్

L&T: ప్రస్తుత పారిశ్రామిక, నిర్మాణ రంగాల్లో ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారత్ అగ్రగామిగా దూసుకుపోతోందని ఎల్‌అండ్‌టి (L&T) సంస్థ ప్రతినిధి బి. శ్రీకాంత్‌ అన్నారు.

RAJESH, WEST ZONE
Published on: 14 July 2026 3:26 PM IST
L&T
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L&T: మార్కెట్లోకి ఎల్‌అండ్‌టి 'సాలిడో' వెల్డింగ్ ఎలక్ట్రోడ్స్

L&T: ప్రస్తుత పారిశ్రామిక, నిర్మాణ రంగాల్లో ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారత దేశం టాప్‌ లెవల్‌లో కొనసాగుతుందని రానున్న సంవత్సరాల్లో ఈ రంగాల్లో మరింత పురోగతి ఉంటుందని ఎల్‌అండ్‌టి(లారెన్స్‌ అండ్‌ టుబ్రో) సంస్థ ప్రతినిధి బి. శ్రీకాంత్‌ అన్నారు. ఎల్‌అండ్‌టి ఇండస్ట్రీయల్‌ వెల్డింగ్‌ సొల్యూషన్స్‌ మార్కెట్‌లో తన ఉనికిని బలోపేతం చేయడానికి కొత్త సాలిడో శ్రేణి హై పెర్ఫార్మెన్స్‌ వెల్డింగ్‌ ఎలక్ట్రోడ్లను ప్రారంభించింది.

మంగళవారం ఓ హోటల్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ ప్రతినిధులు రంజన్‌ బిర్‌ సింగ్‌ ఆనంద్, పర్మేందర్‌ సింగ్, బ్లూ3 గ్లోబల్‌ ఇంజనీరింగ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు చెందిన రాకేష్‌ టి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రపంచ స్థాయి వెల్డింగ్‌ సొల్యూషన్స్‌ అందుబాటులోకి విస్తరించేందుకు ఈ సంస్థలు కృషి చేస్తాయని వారు తెలిపారు.

సాలిడో శ్రేణిలో జనరల్‌ ఫ్యాబ్రికేషన్‌ కోసం మిల్డ్‌ స్టీల్‌ ఎలక్ట్రోడ్స్, హై స్ట్రెంగ్త్‌ స్రక్టరల్‌ అప్లికేషన్‌ కోసం హైడ్రోజన్‌ ఎలక్ట్రోడ్స్, కరోషన్, రెసిస్టెంట్, డిసిమిలర్‌ మెటల్‌ వెల్డింగ్‌ అప్లికేషన్స్‌ కోసం స్టీల్‌ ఎలక్ట్రోడ్స్‌ను అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపారు.

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RAJESH, WEST ZONE

RAJESH, WEST ZONE

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