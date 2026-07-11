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Hyderabad: ఎర్రగడ్డ కేవైసీ ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించిన సంస్థ

Hyderabad: ఎర్రగడ్డలో కేవైసీ, క్రిప్టో మైనింగ్ అంశాలపై కే పి ఇంటర్ లింక్ అవగాహన. భవిష్యత్తు ఏఐ, డిజిటల్ కరెన్సీదేనని తెలిపిన సంస్థ గ్లోబల్ లీడర్ పూర్ణిమ.

RAJESH, WEST ZONE
Published on: 11 July 2026 3:47 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: ఎర్రగడ్డ కేవైసీ ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించిన సంస్థ

హైదరాబాద్: ప్రస్తుతం అన్ని రకాల ప్రభుత్వ ప్రైవేటు సంస్థల సేవలను నిరంతరాయంగా కొనసాగించుకోవాలంటే కేవైసీ తప్పనిసరి అని కే పి ఇంటర్ లింక్ సంస్థ గ్లోబల్ లీడర్ పూర్ణిమ అన్నారు.

ఎర్రగడ్డ లోని సంస్థ కార్యాలయంలో క్రిప్టో మైనింగ్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, కేవైసీ సంబంధిత సమస్యలు అనే అంశంపై అవగాహన నిర్వహించారు. ఉచితంగా కేవైసీలు నిర్వహించి లబ్ధిదారులు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అనే అంశాలను తెలియజేశారు.

ఆధునిక సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రతి దశలో అవకాశాలు వెల్లువలా వస్తాయని వాటిపై అవగాహన పెంచుకోవడం ఎంతో ముఖ్యమని అన్నారు.

భవిష్యత్తు మొత్తం ఏఐ, డిజిటల్ కరెన్సీ దేనని ఆయా రంగాలపై అవగాహన పెంపొందించుకున్న వారు ఉజ్వలంగా రాణిస్తారని అన్నారు. సంస్థ కోర్ అంబాసిడర్ కాశీ విశ్వనాథ్ పాల్గొన్నారు.

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RAJESH, WEST ZONE

RAJESH, WEST ZONE

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