Kothapet: కొత్తపేట కుబేరా సిల్క్స్ 5వ బ్రాంచ్ ప్రారంభం
Kothapet: కొత్తపేటలో కుబేరా సిల్క్స్ 5వ బ్రాంచ్ను ప్రారంభించిన నటి నిహారిక కొణిదెల. పట్టు చీరలపై భారీ ఆఫర్లు. ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం, మరిన్ని వివరాలు ఇక్కడ.
కొత్తపేట: తెలంగాణలో పట్టు చీరలు, బ్రైడల్ కలెక్షన్స్, డిజైనర్ చీరలకు ప్రసిద్ధి చెందిన కుబేరా సిల్క్స్ తన 5వ బ్రాంచ్ను కొత్తపేట్ మెయిన్ రోడ్ లో ప్రముఖ నటి నిహారిక కొణిదెల చేతుల మీదుగా ఘనంగా ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా నిహారిక కొణిదెల మాట్లాడుతూ కుబేరా సిల్క్స్ కలెక్షన్స్ తనకు ఎంతో ఇష్టమని, అన్ని వెరైటీలు, అన్ని కలర్స్ ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంచుకుంటానని తెలిపారు. ప్రతి అకేషన్కు చీరలనే కట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతానని, కుబేరా సిల్క్స్ మరిన్ని బ్రాంచీలతో ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ సందర్భంగా కుబేరా సిల్క్స్ వ్యవస్థాపకులు ఎం. శ్యాంసుందర్, జి. శ్రీనివాస్, డా. జి. షాలిని మాట్లాడుతూ నాణ్యత, విశ్వసనీయత, అందుబాటు ధరలతో వినియోగదారులకు ఉత్తమమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించే లక్ష్యంతో హైదరాబాద్లో విస్తరణ కొనసాగిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. కొత్త బ్రాంచ్లో పట్టు చీరలు, బ్రైడల్ కలెక్షన్స్, డిజైనర్ చీరలు, ఫ్యాన్సీ వేర్, సంప్రదాయ దుస్తులు విస్తృతంగా అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు.
మా కుబేర లో ప్రత్యేకమైన ప్రారంభ ఆఫర్లు:
పట్టు చీరలు రూ.999 నుంచే
ఒకటి కొంటే మరో చీర రూ.1కే
రూ.5000లకు 12 చీరలు
డజన్ పట్టు చీరల ప్రత్యేక ప్యాక్ రూ.5000కే
ఆషాఢం మెగా సేల్ సందర్భంగా అన్ని బ్రాంచ్లలో గరిష్టంగా 50 శాతం వరకు తగ్గింపులు