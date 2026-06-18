Hyderabad: విజయదుర్గ ఆలయంలో జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ పూజలు!
Hyderabad: తెల్లాపూర్ పూలే కాలనీలోని శ్రీ విజయదుర్గ ఆలయంలో జరిగిన శ్రీ శివ పంచాయతన సహిత నవగ్రహ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవంలో జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ పాల్గొన్నారు.
Hyderabad: నేడు తెల్లాపూర్లోని పూలే కాలనీలో ఉన్న శ్రీ విజయదుర్గ ఆలయంలో నిర్వహించిన శ్రీ శివ పంచాయతన సహిత నవగ్రహ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవ కార్యక్రమానికి జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే వి. నవీన్ యాదవ్ గారు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, భక్తులతో కలిసి దేవతామూర్తుల ఆశీస్సులు పొందారు.
అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ, భగవంతుని కృపతో ఈ ఏడాది పాడి పంటలు సమృద్ధిగా పండాలని, ప్రాంత ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలు, శాంతి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు.
కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే గారికి మాజీ కౌన్సిలర్ కొల్లూరి భరత్ గారు మరియు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, భక్తులు శాలువాతో ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెల్లాపూర్ గ్రామ ప్రజలు, భక్తులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, స్థానిక నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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