News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణహైదరాబాద్Jawaharnagar: గణేష్ లడ్డూను రూ.1.77 లక్షలకు దక్కించుకున్న మాజీ మేయర్

Jawaharnagar: గణేష్ లడ్డూను రూ.1.77 లక్షలకు దక్కించుకున్న మాజీ మేయర్

Jawaharnagar: బృందావన్ కాలనీ గణేష్ మండపంలో నిర్వహించిన లడ్డూ వేలంలో జవహర్‌నగర్ తొలి మేయర్ మేకల కావ్య, మేకల అయ్యప్ప రూ.1.77 లక్షలకు లడ్డూను కైవసం చేసుకున్నారు.

PURENDAR, ALWAL
Published on: 25 Sept 2026 7:12 PM IST
Jawaharnagar
X

Jawaharnagar: గణేష్ లడ్డూను రూ.1.77 లక్షలకు దక్కించుకున్న మాజీ మేయర్

Short News

జవహర్ నగర్: మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చంద్రపురి కాలనీ డివిజన్ పరిధిలోని బృందావన్ కాలనీలో గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా నిర్వహించిన లడ్డూ వేలంపాట ఉత్సాహంగా జరిగింది.

ఈ వేలంలో జవహర్‌నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తొలి మేయర్ మేకల కావ్య, తండ్రి బీజే కన్స్ట్రక్షన్స్ అధినేత మేకల అయ్యప్ప రూ.1,77,000లకు గణేష్ లడ్డూను కైవసం చేసుకున్నారు.

కార్యక్రమంలో బృందావన్ కాలనీ వాసులతో పాటు జవహర్‌నగర్‌కు చెందిన పలువురు పాల్గొన్నారు. గణేష్ ఉత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన లడ్డూ వేలం భక్తిశ్రద్ధలతో, ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో సాగింది.

JawaharnagarGanesh Laddu AuctionMekala KavyaMalkajgiri
PURENDAR, ALWAL

PURENDAR, ALWAL

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X