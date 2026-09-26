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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా ఐఆర్‌ఈసీ 2026 అంతర్జాతీయ సదస్సు ప్రారంభం!

Hyderabad: భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా హైదరాబాద్ వేదికగా IREC 2026 అంతర్జాతీయ రియల్ ఎస్టేట్ సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

RAJESH, WEST ZONE
Published on: 26 Sept 2026 4:01 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా ఐఆర్‌ఈసీ 2026 అంతర్జాతీయ సదస్సు ప్రారంభం!

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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ప్రపంచ రియల్ ఎస్టేట్ రంగ ప్రముఖుల సమాగమం జరిగింది. ఐఆర్‌ఈసీ 2026 అంతర్జాతీయ సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. తొలిసారిగా భారత్‌లో నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సుకు 35కి పైగా దేశాల నుంచి రియల్టర్లు, పెట్టుబడిదారులు, డెవలపర్లు, విధాన నిర్ణేతలు, ప్రాప్‌టెక్ రంగ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. మూడు రోజులు తోపాటు జరిగే ఈ సదస్సులో అంతర్జాతీయ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు, సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలు, భవిష్యత్ అవకాశాలపై చర్చలు సాగనున్నాయి.

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RAJESH, WEST ZONE

RAJESH, WEST ZONE

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