Hyderabad: హైదరాబాద్లో ఘనంగా ఐఆర్ఈసీ 2026 అంతర్జాతీయ సదస్సు ప్రారంభం!
Hyderabad: భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా హైదరాబాద్ వేదికగా IREC 2026 అంతర్జాతీయ రియల్ ఎస్టేట్ సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
Hyderabad: హైదరాబాద్లో ప్రపంచ రియల్ ఎస్టేట్ రంగ ప్రముఖుల సమాగమం జరిగింది. ఐఆర్ఈసీ 2026 అంతర్జాతీయ సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. తొలిసారిగా భారత్లో నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సుకు 35కి పైగా దేశాల నుంచి రియల్టర్లు, పెట్టుబడిదారులు, డెవలపర్లు, విధాన నిర్ణేతలు, ప్రాప్టెక్ రంగ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. మూడు రోజులు తోపాటు జరిగే ఈ సదస్సులో అంతర్జాతీయ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు, సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలు, భవిష్యత్ అవకాశాలపై చర్చలు సాగనున్నాయి.