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Hyderabad: 'త్రైవ్ పెయిన్ క్లినిక్ వెల్‌నెస్' ప్రారంభించిన డీజీపీ

Hyderabad: హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లో త్రైవ్ పెయిన్ క్లినిక్ వెల్‌నెస్ ప్రారంభం. ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, ఎంపీ డీకే అరుణ.

RAJESH, WEST ZONE
Published on: 26 Sept 2026 4:32 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: 'త్రైవ్ పెయిన్ క్లినిక్ వెల్‌నెస్' ప్రారంభించిన డీజీపీ

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హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లో ‘త్రైవ్ పెయిన్ క్లినిక్ వెల్‌నెస్ అండ్ మోర్’ను తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రారంభించారు.

క్రీడా గాయాలు, క్యాన్సర్ చికిత్స, ప్రమాదాల అనంతరం వచ్చే నొప్పులకు సకాలంలో చికిత్స, నొప్పి నిర్వహణ ఎంతో కీలకమని సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు.

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, సమతుల ఆహారం, వ్యాయామం, ఫిజియోథెరపీతో వయసు పెరిగినా చురుకుగా ఉండొచ్చని వైద్యులు సూచించారు.

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RAJESH, WEST ZONE

RAJESH, WEST ZONE

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