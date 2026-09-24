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Hyderabad: నానక్‌రాంగూడలో పాఠశాల విద్యార్థుల ఆధ్వర్యంలో ట్రాఫిక్ అవగాహన!

Hyderabad: గచ్చిబౌలి నానక్‌రాంగూడ రోటరీ-2 సమీపంలో పాఠశాల విద్యార్థుల భాగస్వామ్యంతో విస్తృత ట్రాఫిక్ అవగాహన కార్యక్రమం.. హెల్మెట్, సీటు బెల్ట్ ప్రాముఖ్యతపై నినాదాలు.

VISHWANATH, SHERILINGAMPALLY
Published on: 24 Sept 2026 5:27 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: నానక్‌రాంగూడలో పాఠశాల విద్యార్థుల ఆధ్వర్యంలో ట్రాఫిక్ అవగాహన!

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Hyderabad: నానక్‌రాంగూడ రోటరీ-2 సమీపంలో పాఠశాల విద్యార్థుల భాగస్వామ్యంతో శనివారం విస్తృత ట్రాఫిక్ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ప్రయాణికులు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు తప్పనిసరిగా భద్రతా నియమాలు పాటించాలని ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు, పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ ధరించడం, కార్లలో ప్రయాణించే వారు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం తప్పనిసరి అని అవగాహన కల్పించారు. అలాగే ప్రమాదాలకు కారణమయ్యే 'ట్రిపుల్ రైడింగ్' (ముగ్గురు ప్రయాణించడం), 'రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్' (ఎదురు దిశలో వాహనాలు నడపడం) వల్ల జరిగే నష్టాలను వివరిస్తూ వాహనదారులను చైతన్యపరిచారు.

రహదారి భద్రత ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని, నియమాలు పాటించి సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని అధికారులు కోరారు.

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VISHWANATH, SHERILINGAMPALLY

VISHWANATH, SHERILINGAMPALLY

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