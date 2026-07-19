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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా 'సంకల్ప దివస్ - దిక్సూచి'

Hyderabad: కొత్తపేటలో రాష్ట్ర సేవికా సమితి "సంకల్ప దివస్ - దిక్సూచి" కార్యక్రమం. 90 ఏళ్ల ప్రస్థానంపై చర్చ. భారీగా పాల్గొన్న మహిళలు, విద్యార్థినులు.

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR
Published on: 19 July 2026 9:11 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా 'సంకల్ప దివస్ - దిక్సూచి'

హైదరాబాద్: కొత్తపేటలోని ఒక ఫంక్షన్ హాల్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి డెప్యూటీ కమిషనర్ లావణ్య దుబ్బాక గారు ముఖ్య అతిథిగా, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ వి. వాసవి గారు గౌరవ అతిథిగా హాజరయ్యారు. తెలంగాణ ప్రాంత కార్యనిర్వాహిక శ్రీపాద రాధ గారు, భాగ్యనగర్ సంభాగ్ కార్యనిర్వాహిక గోవర్ధన ప్రసన్న లక్ష్మీ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ 1936లో రాష్ట్ర సేవికా సమితి ఏర్పడి 90 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా "సంకల్ప దివస్ - దిక్సూచి" పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఇందులో భాగంగా భాగ్యనగర్, సికింద్రాబాద్ సంభాగ్ నుండి మహిళలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారన్నారు. మోసి జి జీవిత చరిత్రను నిడిరూపంగా ప్రదర్శించడం జరిగిందన్నారు. రాబోయే అక్టోబర్ నెల వరకు ప్రతి జిల్లాలో "దిక్సూచి" పేరుతో వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నట్లు భాగ్యనగర్ సంభాగ్ కార్యనిర్వాహిక గోవర్ధన ప్రసన్న లక్ష్మీ గారు తెలిపారు.

వచ్చే జనవరిలో సమ్మేళనాలు, బాంధవాలు పెద్ద ఎత్తున జరపాలని కోరుకుంటున్నామన్నారు. గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పిన సప్తశక్తులను ప్రతి ఒక్కరూ వికసింపజేసుకోవాలని సూచించారు. ఇది మొదటి అడుగుగా ప్రతి ఒక్క సేవిక బాధ్యతగా స్వీకరించి ప్రతి మహిళ పాల్గొనాలని ఆమె కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రాంత కార్యకారిణులతో పాటు విభాగ్, జిల్లా, నగర స్థాయి కార్యకర్తలు దాదాపు 500 మంది మహిళలు, విద్యార్థినులు పాల్గొన్నారు.

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B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

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