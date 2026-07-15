Hyderabad: హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ 17న ప్రారంభం
Hyderabad: రూ. 26 కోట్లతో హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి. జూలై 17న వర్చువల్గా ప్రారంభించనున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో స్టేషన్ సిద్ధం.
హైదరాబాద్: భారతీయ రైల్వే ' అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం' కింద రైలు మౌలిక సదుపాయాలను ఆధునీకరించడం మరియు ప్రయాణీకుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడం పట్ల తన సంకల్పంలో భాగంగా, దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే స్టేషన్ల పునరాభివృద్ధిని చేపట్టింది. ఈ దిశలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, 40 రైల్వే స్టేషన్లను పునరాభివృద్ధికి ఎంపిక చేయబడినాయి.
వీటిలో, బేగంపేట్ , వరంగల్ మరియు కరీంనగర్ అనే మూడు స్టేషన్లను ఇప్పటికే పునరాభివృద్ధి చేయడం ప్రారంభించారు. ఇదే ఉత్సాహంతో, హైదరాబాద్లోని హై-టెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్లో రూ.26 కోట్ల వ్యయంతో పునరాభివృద్ధి పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ స్టేషన్ను గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు 2026 జూలై 17 న (వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా) ప్రారంభించనున్నారు.
దీనికి సంబంధించి,'అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం' కింద హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్లో జరిగిన రూపాంతరాన్ని ప్రదర్శించడానికి మరియు పునరాభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్యవిశిష్టతలు మీడియా ప్రతినిధులకు వివరించడానికి ఈ రోజు అనగా15 జూలై, 2026న ఒక సమావేశం నిర్వహించబడింది.
ఈ కార్యక్రమంలో సికింద్రాబాద్ డివిజన్ అదనపు డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ (ఇన్ఫ్రా) శ్రీ కె. ముత్యాల నాయుడు, దక్షిణ మధ్య రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ శ్రీ ఎ. శ్రీధర్, సికింద్రాబాద్ డివిజన్ సీనియర్ డివిజనల్ కమర్షియల్ మేనేజర్ శ్రీ కె. శివ హర్ష, సికింద్రాబాద్ డివిజన్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఇంజనీర్ (గతి శక్తి) శ్రీ ఆర్. మల్లికార్జున, సికింద్రాబాద్ డివిజన్ సీనియర్ డివిజనల్ ఇంజనీర్ (కో-ఆర్డినేషన్) శ్రీ ఎస్.వరుణ్ బాబు మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులు కూడా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే ముఖ్య ప్రజా సంబంధాల అధికారి శ్రీ ఎ. శ్రీధర్ గారు మీడియా ప్రతినిధులకు ముఖ్యమైన వివరాలు తెలియజేశారు. మీడియా ప్రతినిధులను ఉద్దేశించి శ్రీ ఎ.శ్రీధర్ గారు మాట్లాడుతూ అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం కింద భారతదేశవ్యాప్తంగా 1300కు పైగా రైల్వే స్టేషన్లను పునరాభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
దీనిలో భాగంగా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రూ. 2000 కోట్లకు పైగా వ్యయంతో 40 రైల్వే స్టేషన్లను పునరాభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగర పశ్చిమ కారిడార్లో ఉన్న హై-టెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్ను రూ.26 కోట్ల వ్యయంతో పునరాభివృద్ధి చేసినట్లు సీపీఆర్ఓ తెలియజేశారు. ఈ స్టేషన్లో ప్రస్తుతం 12 మీటర్ల వెడల్పు గల పాదచారుల వంతెన, అదనపు లిఫ్టులు, ఎస్కలేటర్లు, ప్రయాణీకులకు అనుకూలమైన సూచికలు, మెరుగైన స్టేషన్ ముఖభాగం, కొత్త పోర్టికో వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. ప్రయాణీకులకు గానీ, రైలు సేవలకు గానీ ఎలాంటి పెద్ద అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు పునరాభివృద్ధి పనులను దశలవారీగా చేపట్టినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి భారతీయ రైల్వేల దూరదృష్టికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశ ఆర్థిక కేంద్రాలకు ప్రపంచ స్థాయి పట్టణ రవాణా మౌలిక సదుపాయాలను అందించాలనే సంకల్పానికి మరో మైలురాయిగా నిలిచింది. విశాలమైన ప్రయాణికుల ప్రాంగణాలు, విమానాశ్రయ స్థాయిలో ఆధునిక సౌకర్యాలు, సమకాలీన శిల్పకళా వైభవం, ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన స్మార్ట్ ప్రణాళికతో
ఈ స్టేషన్ సరికొత్త రూపును సంతరించుకుని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రయాణికులకు అత్యున్నత ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. దేశంలోని అగ్రశ్రేణి సాంకేతిక మరియు ఆవిష్కరణ కేంద్రాలలో ఒకటిగా వ్యాపారాలు, నిపుణులు, విద్యార్థులు మరియు ప్రపంచవ్యాప్త ప్రతిభావంతులను ఆకర్షిస్తూనే ఉన్నందున, ఈ స్టేషన్ యొక్క ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు సుస్థిర పట్టణ రవాణాకు మరియు నిరాటంకమైన బహుళ రవాణా అనుసంధానానికి మద్దతు ఇవ్వడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
రూపాంతరం చెందిన ఈ రైల్వే స్టేషన్ కేవలం ఒక రవాణా కేంద్రం మాత్రమే కాదు; భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వికసిత భారతానికి ప్రతిబింబం. ఆవిష్కరణలకు అనుగుణంగా మౌలిక సదుపాయాలను అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దుతూ, ప్రపంచ ఐటీ గమ్యస్థానంగా హైదరాబాద్ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, ప్రయాణికులకు మరింత స్మార్ట్, సురక్షితమైన, ప్రపంచ స్థాయి వాస్తవ రైలు ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించేలా ఈ స్టేషన్ రూపుదిద్దుకుంది.