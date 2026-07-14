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Hyderabad: హైదరాబాద్ నాంపల్లి, ఎల్‌బీ నగర్‌లో గంజాయి పట్టివేత

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఎక్సైజ్ అధికారుల దాడులు. నాంపల్లిలో 2.4 కేజీలు, ఎల్‌బీ నగర్‌లో 671 గ్రాముల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు. ఇద్దరు నిందితుల అరెస్ట్.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 14 July 2026 4:09 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: హైదరాబాద్ నాంపల్లి, ఎల్‌బీ నగర్‌లో గంజాయి పట్టివేత

హైదరాబాద్: 2.4 కేజీల గంజాయి పట్టి పట్టివేత.. నాంపల్లి ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో కింగ్ కోటి ప్రాంతంలోని 1/25/ఏ నివాస గృహములో బొగ్గులకుంట ప్రాంతంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సీఐ మహేష్ సిబ్బంది కలిసి తనిఖీలు చేపట్టి 2.4 కేజీల గంజాయిని పట్టుకున్నారు.

నిందితుడు గుల్జార్ ఖాన్‌ను అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడిని, గంజాయిని నాంపల్లి ఎక్సైజ్ స్టేషన్‌లో అప్పగించారు. ఎల్‌బీ నగర్ డీటిఎఫ్ టీమ్ అల్లంపల్లిలో నితిష్ అనే వ్యక్తి 671 గ్రాముల గంజాయిని పట్టుకున్నారు. ఎల్‌బీ నగర్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్‌లో అప్పగించారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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