Secunderabad: మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా నేరెళ్ల శారద బాధ్యతలు!
Secunderabad: సికింద్రాబాద్ బుద్ధ భవన్లో తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన నేరెళ్ల శారద.. విద్యార్థులకు అండగా ఉంటామని భరోసా.
Secunderabad: విద్యార్థినిలు ఎటువంటి విషయంలోనూ అధైర్య పడవలసిన అవసరం లేదని , ప్రతి ఇంటి మహిళకు తమకోసం మహిళా కమిషన్ ఉందన్న ధైర్యాన్ని కల్పించడమే తన లక్ష్యం అని,తల్లి ల ఆదరించే బాధ్యత తనది అంటూ మహిళ కమిషన్ చైర్మన్ నెరేళ్ల శారదా తెలియజేశారు.సికింద్రాబాద్ బుద్ధ భవన్ లో తెలంగాణ మహిళ కమిషన్ చైర్మెన్ గా నెరేళ్ల శారదా రెండో సారి బాధ్యత లు చేపట్టారు. మరల తనకు అవకాశం దక్కడం పై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.. ప్రతి మహిళకు మహిళ కమిషన్ బరోసాగా ఉంటుందని ,విద్యార్థుల పక్షణ తల్లిగా తను అన్ని వేళలా సహకరంగా తోడుగా ఉంటనంటూ ఛైర్మన్ నెరేళ్ల శారదా తెలియజేశారు.