News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణహైదరాబాద్L.B. Nagar: సరూర్‌నగర్ కట్ట వద్ద నిమజ్జన ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే!

L.B. Nagar: సరూర్‌నగర్ కట్ట వద్ద నిమజ్జన ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే!

L.B. Nagar: ఎల్బీనగర్ సరూర్‌నగర్ కట్ట వద్ద గణేష్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లను పరిశీలించి, భక్తిభద్రతలతో ఉత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరిన ఎమ్మెల్యే దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి.

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR
Published on: 24 Sept 2026 1:50 PM IST
L.B. Nagar
X

L.B. Nagar: సరూర్‌నగర్ కట్ట వద్ద నిమజ్జన ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే!

Short News

L.B. Nagar: ఈరోజు సరూర్‌నగర్ కట్ట వద్ద జరగనున్న గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమానికి సంబంధించి కొనసాగుతున్న ఏర్పాట్లు పనులను సుధీర్ రెడ్డి గారు అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు.నిమజ్జనానికి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.భక్తులకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు,ట్రాఫిక్ నియంత్రణ,పార్కింగ్,తాగునీరు,విద్యుత్,పారిశుద్ధ్యం తదితర ఏర్పాట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు.

నిమజ్జన ప్రక్రియ సజావుగా,ప్రశాంతంగా జరిగేలా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని తెలిపారు.గణనాథుడి నిమజ్జనానికి వచ్చే భక్తులు అధికారులకు సహకరిస్తూ భక్తి,భద్రత,బాధ్యతతో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి గారు కోరారు.ఇట్టి కార్యక్రమంలో ఎల్బీనగర్ సర్కిల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీనివాస్,ఈ.ఈ.కార్తీక్ భారస నాయకులు గండికోట శ్రీనాథ్,కోమల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

HyderabadL.B. NagarSaroornagar LakeMLA Devireddy Sudheer ReddyGanesh Nimmajanam
B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X