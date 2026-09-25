Ganesh Immersion: గణేష్ నిమజ్జన వేళ ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్
Ganesh Immersion: భాగ్యనగరంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగే వినాయక నిమజ్జన మహోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది.
Ganesh Immersion: భాగ్యనగరంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగే వినాయక నిమజ్జన మహోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. భక్తులు ఎలాంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొకుండా, ప్రశాంతంగా నిమజ్జన వేడుకల్లో పాల్గొనేలా ప్రభుత్వం, పోలీసు శాఖలు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశాయి. ముఖ్యంగా లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని రవాణా వ్యవస్థను మరింత సులభతరం చేశారు. నిమజ్జనానికి వెళ్లేవారి సౌకర్యార్థం మెట్రో రైలు సేవలను పొడిగించడంతో పాటు, నగరంలో ప్రత్యేక ఆర్టీసి బస్సులను ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అర్ధరాత్రి 1:00 గంట వరకు మెట్రో రైలు సేవలు
నిమజ్జన వేడుకల సందర్భంగా భాగ్యనగర వాసులకు మెట్రో రైల్వే శాఖ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. భక్తుల రద్దీని బట్టి రాత్రి సమయంలోనూ ప్రయాణికులకు మెట్రో సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా వేళలను పొడిగించారు. నేడు అర్ధరాత్రి 1:00 గంట వరకు మెట్రో రైళ్లు నిరంతరాయంగా ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చనున్నాయి. ప్రధాన రూట్లలో రద్దీకి తగినట్లుగా అదనపు ట్రిప్పులను కూడా నడపాలని నిర్ణయించారు. దీనివల్ల హుస్సేన్సాగర్, ఇతర నిమజ్జన ప్రాంతాలకు వెళ్లే భక్తులకు రవాణా పరంగా ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
24 గంటల పాటు 700 ప్రత్యేక ఆర్టీసీ బస్సులు
మెట్రో సేవలతో పాటు తెలంగాణ ఆర్టీసీ కూడా నిమజ్జనం కోసం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. భక్తుల రవాణా కోసం ఏకంగా 24 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా 700 ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. ముఖ్యంగా హుస్సేన్సాగర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి నగరంలోని వివిధ ప్రధాన రూట్లకు ఈ బస్సులు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా 44 కీలక ప్రాంతాల్లో ఆర్టీసి కంట్రోలర్లను నియమించారు. ఎమర్జెన్సీ సేవల కోసం 87 మంది మెకానిక్లు, 113 మంది డ్రైవర్లతో పాటు 3 ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక రిలీఫ్ వాహనాలను కూడా సిద్ధంగా ఉంచారు.
ప్రయాణికులకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపుల హెచ్చరిక
నిమజ్జన శోభాయాత్రల కారణంగా నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు అమలులో ఉన్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ, కేఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల రూట్లలో కూడా మార్పులు చేశారు. భక్తులు, నగర ప్రజలు ఈ మార్పులను గమనించి, ప్రభుత్వం కల్పించిన మెట్రో, ఆర్టీసి ప్రత్యేక రవాణా సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా గణేష్ నిమజ్జన వేడుకలను ప్రశాంతంగా విజయవంతం చేయాలని అధికారులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.