Hyderabad: సైదాబాద్లో ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం.. బైకర్ అక్కడికక్కడే మృతి
Hyderabad: హైదరాబాద్ మాదన్నపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సైదాబాద్లో గురువారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.
Hyderabad: హైదరాబాద్లోని మాదన్నపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సైదాబాద్ ప్రాంతంలో గురువారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రద్దీగా ఉండే రహదారి, అధ్వాన్నంగా మారిన రోడ్డు పరిస్థితులు, కొనసాగుతున్న స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనుల మధ్య ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి ప్రమాదంలో మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ప్రమాద సమయంలో ఆర్టీసీ బస్సు ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో విషాదం నెలకొనగా, కొంతసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది.
మృతుడి పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. అతని గుర్తింపు, స్వస్థలం తదితర వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులు, దెబ్బతిన్న రహదారి, భారీ ట్రాఫిక్ రద్దీ కారణంగా తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా వెంటనే శాశ్వత చర్యలు చేపట్టాలని సంబంధిత అధికారులను కోరుతున్నారు.