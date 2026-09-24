L.B. Nagar: త్వరలోనే హైదరాబాద్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం!
L.B. Nagar: ఎల్బీనగర్ డాక్టర్ పీసీ ఆదిత్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘చాయ్వాలా’ చిత్ర టైటిల్ సాంగ్ ట్రైలర్కు విశేష స్పందన.. త్వరలో రెగ్యులర్ షూటింగ్.
L.B. Nagar: తెలుగు సినీ రంగంలో నిత్య ప్రయోగశీలిగా గుర్తింపు పొందిన సినీ కేసరి డాక్టర్ ఆదిత్య నటిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తున్న సందేశాత్మక చిత్రం చాయ్వాలా ’కు సంబంధించిన టైటిల్ సాంగ్ ట్రైలర్కు విశేష స్పందన లభిస్తోందని దర్శకుడు పీసీ ఆదిత్య తెలిపారు.
ఇటీవల తమ ఛానల్లో విడుదల చేసిన టైటిల్ సాంగ్ ట్రైలర్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి స్పందన వస్తోందన్నారు. ముఖ్యంగా పాటలోని సాహిత్యం, బాణీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయని తెలిపారు. త్వరలోనే పూర్తి పాటను విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
పాటకు వస్తున్న స్పందన నేపథ్యంలో ‘చాయ్వాలా’ రెగ్యులర్ షూటింగ్ను హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో త్వరలో ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు. చిత్రంలోని కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను ఢిల్లీ, అహ్మదాబాద్ ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించనున్నట్లు తెలిపారు.
టీ అమ్ముకునే ఓ సామాన్య వ్యక్తి అత్యున్నత స్థాయికి ఎలా ఎదిగాడు? అనే స్ఫూర్తిదాయక కథాంశంతో ‘చాయ్వాలా’ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నామని పీసీ ఆదిత్య పేర్కొన్నారు. నేటి తరానికి స్ఫూర్తినిచ్చే సందేశాన్ని అందించేలా సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలిపారు.