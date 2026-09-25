Hyderabad: ప్రశాంతంగా గణేష్ నిమజ్జనం: మాజీ మంత్రి తలసాని
Hyderabad: గణేష్ నిమజ్జనం ప్రశాంత వాతావరణంలో, మత సామరస్యంతో కొనసాగుతోందని, గత 20 ఏళ్ల నాటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవని మాజీ మంత్రి తలసాని పేర్కొన్నారు.
Hyderabad: ప్రశాంత వాతావరణంలో గణేష్ నిమజ్జనం జరుగుతోంది. గత 20 ఏళ్ల క్రితం ఉన్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు, ఒకరి మతాన్ని మరొకరు గౌరవించుకుంటూ సహకరించుకుంటున్నారు.
నిమజ్జనానికి వచ్చే భక్తులకు ముస్లిం సోదరులు మంచినీళ్లు అందిస్తున్నారు. తాను మంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనే దీనిపై చొరవ తీసుకున్నానన్న తలసాని, గత ప్రభుత్వంలోనే 10 వేల సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడి పూర్తి నిఘా వ్యవస్థ మధ్య నిమజ్జనం కొనసాగుతోంది.
శుక్రవారం అయినప్పటికీ ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తలేదు. అందరూ పరస్పరం అర్థం చేసుకుని కలిసిమెలిసి ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇది మంచి శుభపరిణామమని చెప్పుకొచ్చిన మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్.