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Nacharam: నాచారంలో గణపతి నవరాత్రుల వేడుకలు మరియు అన్న ప్రసాద వితరణ!

Nacharam: హైదరాబాద్ నాచారంలో గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా ఘనంగా అన్న ప్రసాద వితరణ.. పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ప్రసాదం స్వీకరించిన భక్తులు.

HARISH, TARNAKA
Published on: 24 Sept 2026 5:07 PM IST
Nacharam
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Nacharam: నాచారంలో గణపతి నవరాత్రుల వేడుకలు మరియు అన్న ప్రసాద వితరణ!

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Nacharam: గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా నాచారం మార్కెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా అన్న ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. గణనాథుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం భక్తులు, మార్కెట్‌కు వచ్చిన ప్రజలకు అన్న ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మార్కెట్ అసోసియేషన్ నిర్వాహకులు లక్ష్మణ్, శ్రీధర్ లు మాట్లాడుతూ గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం భక్తిశ్రద్ధలతో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు, వ్యాపారులు, స్థానికులు పాల్గొని అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు.

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HARISH, TARNAKA

HARISH, TARNAKA

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