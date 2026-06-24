Hyderabad: మహిళల రగ్బీ టైటిల్ ఢిల్లీ కైవసం.. ప్రైజ్ మనీ ₹25 లక్షలు
Hyderabad: హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో జరిగిన HSBC రగ్బీ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 2 ముగిసింది.
హైదరాబాద్: HSBC రగ్బీ ప్రీమియర్ లీగ్ పవర్డ్ బై Avid సీజన్ 2 ఎనిమిదో రోజు మంగళవారం గచ్చిబౌలిలోని గంటి మోహన చంద్ర బాలయోగి అథ్లెటిక్స్ స్టేడియంలో జరిగిన మహిళల ఫైనల్లో ఢిల్లీ రెడ్జ్ 22-10తో చెన్నై బుల్స్ను ఓడించి తొలి మహిళల టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది.
ఈ తొలి మహిళల పోటీలో 10 దేశాలకు చెందిన 24 మంది అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లతో పాటు మొత్తం 48 మంది క్రీడాకారిణులు పాల్గొన్నారు. మొత్తం ₹40 లక్షల ప్రైజ్ మనీ కోసం పోటీ జరగగా, విజేతలకు ₹25 లక్షలు, రన్నరప్ జట్టుకు ₹15 లక్షలు అందజేయబడింది.
మహిళల ఫైనల్ – ఢిల్లీ రెడ్జ్ 22-10తో చెన్నై బుల్స్పై విజయం
ఢిల్లీ రెడ్జ్ ఆరంభం నుంచే బంతిపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ ఎడమ వింగ్లో లవేనా కవురు సాధించిన ట్రైతో స్కోరింగ్ను ప్రారంభించింది. చెన్నై బుల్స్ దూకుడుగా ఆడిన ఢిల్లీ రక్షణను ఛేదించేందుకు ఇబ్బంది పడగా, రెండో క్వార్టర్లో ముస్కాన్ పిప్లోడా ట్రై సాధించి సమాధానం ఇచ్చింది.
అయితే వెంటనే ఈడెన్ కిల్గోర్ ట్రై సాధించి ఢిల్లీకి మళ్లీ ఆధిక్యాన్ని అందించింది. మూడో క్వార్టర్లో ఎక్కువసేపు చెన్నై బంతిపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించియూనప్పటికీ, దాన్ని పాయింట్లుగా మార్చుకోలేకపోయింది. చివరి క్వార్టర్లో ఢిల్లీ మళ్లీ మ్యాచ్పై పట్టు సాధించింది. సిలికా ఖాలో కుడి వింగ్లో ట్రై నమోదు చేయగా, ఇసడోరా లోపెస్ మరో ట్రై సాధించింది. చివర్లో షెయిల్లా చజిరా చెన్నై తరఫున ట్రై సాధించినప్పటికీ, ఢిల్లీ రెడ్జ్ సునాయాసంగా విజయాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
హైదరాబాద్ హీరోస్ 26-17తో ఢిల్లీ రెడ్జ్పై విజయం (పురుషుల విభాగం)
హైదరాబాద్ హీరోస్ అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని కనబరిచింది. డియాగో ఆర్డావో చక్కటి జట్టు సమన్వయంతో సాగిన దాడిని విజయవంతంగా ముగించి తొలి ట్రై సాధించాడు. ఢిల్లీ రెడ్జ్ తరఫున ప్యాట్రిక్ ఒడోంగో సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ గాయంతో మైదానం వీడాల్సి వచ్చింది. అనంతరం ఎలియాస్ హ్యాన్కాక్ ట్రైతో స్కోరును సమం చేశాడు.
విరామానికి ముందు తైటైఫోనో తవితా ట్రై సాధించి హీరోస్కు మళ్లీ ఆధిక్యం అందించాడు. విరామం అనంతరం చాకచక్యమైన కిక్ ద్వారా రవువామా సెరువాకులా ట్రై సాధించి ఆధిక్యాన్ని మరింత పెంచాడు. వోల్ఫ్రామ్ హ్యాకర్ మరో ట్రై నమోదు చేయడంతో హైదరాబాద్ మ్యాచ్పై పూర్తిగా పట్టు సాధించింది. చివరి దశలో లెనాక్స్ వైజ్ మరియు అలాసియో నడువా ట్రైలు సాధించి ఢిల్లీని మళ్లీ పోటీలోకి తీసుకువచ్చినప్పటికీ, హైదరాబాద్ హీరోస్ విజయాన్ని కాపాడుకుంది.
బెంగళూరు బ్రేవ్హార్ట్స్ 41-12తో ముంబై డ్రీమర్స్ అజేయ ప్రస్థానానికి ముగింపు పలికింది (పురుషుల విభాగం)
బెంగళూరు బ్రేవ్హార్ట్స్ ఆరంభం నుంచే ఆధిపత్యం చెలాయించింది. జైన్ డేవిడ్స్ మరియు అకుయిలా రోకొలిసోవా ప్రారంభంలోనే జట్టుకు ఆధిక్యం అందించారు. అనంతరం షిల్టన్ వాన్ వైక్, నగరోహి మెక్గార్వే, గణేష్ మాఝీ మరియు మగోమెడెరసుల్ మగోమెడోవ్ ట్రైలు సాధించారు.
ముంబై డ్రీమర్స్ తరఫున బెన్ లాసికే మరియు గిలామ్ బూషే ట్రైలు సాధించినప్పటికీ, బ్రేవ్హార్ట్స్ సునాయాస విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
చెన్నై బుల్స్ 12-5తో కోల్కతా బంగా టైగర్స్పై విజయం (పురుషుల విభాగం)
ఫిలిపే సౌతురాగా సాధించిన తొలి ట్రైతో చెన్నై బుల్స్ ఆరంభంలోనే ఆధిపత్యం సాధించింది. రెండో క్వార్టర్లో టౌలాలై పనోవా మరో ట్రై సాధించి జట్టు ఆధిక్యాన్ని పెంచాడు. కోల్కతా బంగా టైగర్స్ తిరిగి పోటీలోకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ చివరకు రికార్డో డువార్టీ ట్రై సాధించింది. అయితే ఆ ఆలస్యమైన ట్రై సరిపోకపోవడంతో చెన్నై బుల్స్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.