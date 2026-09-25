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Habsiguda: హబ్సిగూడలో నవకర్ గోల్డ్ ఆధ్వర్యంలో మహా అన్నదానం: స్పీకర్ ప్రసాద్

Habsiguda: హబ్సిగూడలో నవకర్ గోల్డ్ ఆధ్వర్యంలో 5 వేల మందికి అన్నదానం, 50 వాటర్ ఫిల్టర్ల పంపిణీ జరిగింది. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు.

HARISH, TARNAKA
Published on: 25 Sept 2026 5:20 PM IST
Habsiguda
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Habsiguda: హబ్సిగూడలో నవకర్ గోల్డ్ ఆధ్వర్యంలో మహా అన్నదానం: స్పీకర్ ప్రసాద్

Short News

హబ్సిగూడ: గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా హబ్సిగూడలోని నవకర్ గోల్డ్ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 5 వేల మందికి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి తెలంగాణ శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే బండారి లక్ష్మారెడ్డి, కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే గణేష్, తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

హబ్సిగూడలో తొలిసారిగా వినాయకుడిని ప్రతిష్ఠించి తొమ్మిది రోజుల పాటు వివిధ రూపాల్లో పూజలు నిర్వహించినట్లు నవకర్ గోల్డ్ పార్ట్‌నర్ అమిత్ జైన్ తెలిపారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం ఉప్పల్, బోడుప్పల్, పీర్జాదిగూడ, నాచారం తదితర ప్రాంతాల్లో సుమారు 50 వాటర్ ఫిల్టర్లను పంపిణీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. జైన్ సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో భవిష్యత్తులో మరిన్ని సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.

HabsigudaAnnadanamGaddam Prasad KumarBandari Laxma Reddy
HARISH, TARNAKA

HARISH, TARNAKA

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