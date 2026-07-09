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Hyderabad: గాజులరామారం 'వన్ డే, వన్ వార్డ్'లో పౌర సమస్యల సమీక్ష

Hyderabad: గాజులరామారం వార్డులో పౌర సమస్యలపై అధికారుల సమీక్ష. రోడ్లు, పారిశుధ్యం, డ్రైనేజీ సమస్యలను సకాలంలో పరిష్కరించాలని అధికారులకు కమిషనర్ ఆదేశం.

BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR
Published on: 9 July 2026 7:36 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: గాజులరామారం 'వన్ డే, వన్ వార్డ్'లో పౌర సమస్యల సమీక్ష

హైదరాబాద్: వన్ డే, వన్ వార్డ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్, జోనల్ కమిషనర్, డిప్యూటీ కమిషనర్ మరియు వివిధ శాఖల అధికారులతో కలిసి కుత్బుల్లాపూర్ జోన్, గాజులరామారం సర్కిల్ పరిధిలోని గాజులరామారం వార్డును సందర్శించి, రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ల (RWAs) ప్రతినిధులు మరియు స్థానిక నివాసితులతో సమావేశమై క్షేత్రస్థాయిలో పౌర సమస్యలను సమీక్షించారు.

ఈ సందర్భంగా సీసీ రోడ్లు, వీధి దీపాల ఏర్పాటు, ఫంక్షన్ హాల్ నిర్మాణం, పార్కుల అభివృద్ధి, చెట్ల కొమ్మల తొలగింపు, చెరువు పరిసరాల పరిరక్షణ, రహదారులు మరియు ప్రజా స్థలాలపై ఆక్రమణల తొలగింపు, పారిశుద్ధ్య సేవల బలోపేతం, సి & డి వ్యర్థాల తొలగింపు, వర్షాకాలంలో దోమల నియంత్రణ చర్యలు, ఆస్తి పన్ను, తాగునీటి సరఫరా, పెండింగ్ భూగర్భ డ్రైనేజీ పనులు, వీధి కుక్కల నియంత్రణ తదితర అంశాలను సమీక్షించారు.

గుర్తించిన అన్ని సమస్యలను సంబంధిత శాఖలు ప్రాధాన్యతతో చేపట్టి, అన్ని లైన్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ల మధ్య సమన్వయంతో పనిచేసి ప్రజల సమస్యలను సకాలంలో పరిష్కరించాలని కమిషనర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

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BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR

BOMMA SRIDHAR, QUTHBULLAPUR

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