Hyderabad: గాజులరామారం అక్రమ కట్టడాల కూల్చివేత
Hyderabad: గాజులరామారం శ్రీరామ్ నగర్లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించిన అక్రమ కట్టడాలను కూల్చివేసిన జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు.
హైదరాబాద్: కుత్బుల్లాపూర్ జోనల్ పరిధి గాజులరామారం సర్కిల్ పరిధిలో అనుమతులు తీసుకుని పరిమితికి మించి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కట్టిన బిల్డింగ్లకు నిబంధనల ప్రకారం నోటీసులు జారీ చేసిన తర్వాత అక్రమ కట్టడాలను అనధికారిగా నిర్మాణాలను శ్రీ రామ్ నగర్ లో కూల్చి కూల్చేశారు.
అనుమతి తీసుకోకుండా అక్రమ కట్టడాలు కట్టిన వారి పై చట్ట రీత్యా తగిన చర్యలు తీసుకోబడునని గాజులరామారం సర్కిల్ ఉప కమిషనర్ U.వెంకట్ రాములు హెచ్చరించారు .
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