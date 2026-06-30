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Ghatkesar: వరంగల్-హైదరాబాద్ హైవేపై కారును వెంబడించిన బైకర్లు

Ghatkesar: ఘట్‌కేసర్ జాతీయ రహదారిపై కుటుంబ సభ్యులతో వెళ్తున్న కారును వెంబడించి, అడ్డగించి బెదిరింపులకు పాల్పడిన దుండగులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

KARUNAKAR, UPPAL
Published on: 30 Jun 2026 6:51 PM IST
Ghatkesar
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Ghatkesar: వరంగల్-హైదరాబాద్ హైవేపై కారును వెంబడించిన బైకర్లు

ఘట్‌కేసర్: మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్‌కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కుటుంబ సభ్యులతో ప్రయాణిస్తున్న కారును వెంబడించి అడ్డగించి, బెదిరింపులకు పాల్పడిన ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పాటు టీవీ చానళ్లలో ప్రసారం కావడంతో బాధితులు సోమవారం పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. హైదరాబాద్ సైదాబాద్‌కు చెందిన బోడు సాయి కుమార్ (37) కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జూన్ 21న వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్‌కు హోండా అమేజ్ కారులో బయలుదేరారు. బీబీనగర్ నుంచి ఘట్‌కేసర్ వైపు వస్తుండగా పల్సర్ ఎన్‌ఎస్ 200 బైక్‌పై వచ్చిన ఇద్దరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కారును వేగంగా వెంబడించారు. కొంతదూరం వెంబడించిన అనంతరం కారును అడ్డగించి,

చేతులతో కారుపై కొట్టడంతో పాటు దురుసుగా ప్రవర్తించి బెదిరించారని బాధితుడు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. కుటుంబ సభ్యుల భద్రత దృష్ట్యా వెంటనే స్పందించకుండా, అనంతరం పోలీసులను ఆశ్రయించినట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై తొలుత ఐఎస్ సదన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు కాగా, పరిధి కారణంగా కేసును ఘట్‌కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు బదిలీ చేశారు.

పోలీసులు బీఎన్‌ఎస్ సెక్షన్లు 126(2), 125, 351(2) కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నామని పోలీసులు తెలిపారు. రహదారులపై ప్రయాణికులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసే ఇలాంటి ఘటనలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.

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KARUNAKAR, UPPAL

KARUNAKAR, UPPAL

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