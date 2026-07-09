Hyderabad: గచ్చిబౌలి గోపనపల్లిలో ఘనంగా విగ్రహ ప్రతిష్టాపన
Hyderabad: గోపనపల్లి బృందావన్ కాలనీలో నూతన దేవాలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మాజీ కార్పొరేటర్ గంగాధర్ రెడ్డి.
హైదరాబాద్: శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గం గచ్చిబౌలి డివిజన్ పరిధిలోని గోపనపల్లి తండాలో గల బృందావన్ కాలనీలో నూతనంగా నిర్మించిన దేవాలయంలో ఆంజనేయ స్వామి, శివాలయం,నాగదేవత,నవగ్రహాల విగ్రహ ప్రతిష్టాపనలతో పాటు ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవంలో ఈరోజు గచ్చిబౌలి డివిజన్ మాజీ కార్పొరేటర్ శ్రీ గంగాధర్ రెడ్డి గారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ నూతన దేవాలయాల నిర్మాణం మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక అని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరిలో దైవభక్తిని పెంపొందించేందుకు నూతన దేవాలయాల నిర్మాణం ఎంతో ఆవశ్యకమని అన్నారు. దేవాలయాలు ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి, సామాజిక ఐక్యతకు కేంద్రబిందువులుగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు. ప్రజలందరూ ఐకమత్యంతో దేవాలయ అభివృద్ధికి సహకరించాలని కోరారు.
గచ్చిబౌలి డివిజన్లో ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక అభివృద్ధికి ఎల్లప్పుడూ తన వంతు సహకారం అందిస్తానని తెలిపారు. దేవాలయ కమిటీ సభ్యులు, కాలనీ పెద్దలు నిర్వహించిన ఈ మహోత్సవాన్ని అభినందిస్తూ, శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి, పరమేశ్వరుడు, నాగదేవత, నవగ్రహాల ఆశీస్సులు ప్రజలందరిపై ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.
అనంతరం ఆలయ కమిటీ నిర్వాహకులు గంగాధర్ రెడ్డిగారిని ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ నాయకులు శేఖర్,సుమన్, రంగస్వామి,దేవాలయ కమిటీ సభ్యులు,కాలనీ పెద్దలు, ప్రజాప్రతినిధులు,మహిళలు,యువకులు,పిల్లలు,మరియు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.