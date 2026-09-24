Hyderabad: మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ నేరెళ్ల శారదను కలిసిన సి.ఎన్. రెడ్డి !
Hyderabad: తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన నేరెళ్ల శారదను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జూబ్లీహిల్స్ మాజీ కార్పొరేటర్ సి.ఎన్. రెడ్డి.
Hyderabad: తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా నియమితులైన శ్రీమతి నెరెల్లా శారద గారిని ఈరోజు మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా వారు ప్రజలకు, ముఖ్యంగా మహిళలకు మరింత సేవలందిస్తూ విజయవంతంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలని ఆకాంక్షించాను. సి. ఎన్. రెడ్డి, మాజీ కార్పొరేటర్ర, హ్మత్ నగర్ డివిజన్, జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం.