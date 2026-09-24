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Hyderabad: మహిళా కమిషన్ చైర్‌పర్సన్ నేరెళ్ల శారదను కలిసిన సి.ఎన్. రెడ్డి !

Hyderabad: తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్‌పర్సన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన నేరెళ్ల శారదను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జూబ్లీహిల్స్ మాజీ కార్పొరేటర్ సి.ఎన్. రెడ్డి.

RAJESH, WEST ZONE
Published on: 24 Sept 2026 6:05 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: మహిళా కమిషన్ చైర్‌పర్సన్ నేరెళ్ల శారదను కలిసిన సి.ఎన్. రెడ్డి !

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Hyderabad: తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్‌పర్సన్‌గా నియమితులైన శ్రీమతి నెరెల్లా శారద గారిని ఈరోజు మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా వారు ప్రజలకు, ముఖ్యంగా మహిళలకు మరింత సేవలందిస్తూ విజయవంతంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలని ఆకాంక్షించాను. సి. ఎన్. రెడ్డి, మాజీ కార్పొరేటర్ర, హ్మత్ నగర్ డివిజన్, జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం.

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RAJESH, WEST ZONE

RAJESH, WEST ZONE

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